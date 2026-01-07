A prisión de máxima seguridad en Europa: el traslado de Zulma Guzmán y más detalles del caso

Zulma Guzmán fue detenida en Londres este 17 de diciembre de 2025. Foto: Archivo Particular

A una mega cárcel en Europa fue enviada Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada por presuntamente asesinar a dos menores de edad en Bogotá con talio, un metal pesado altamente tóxico que se encontró en unas frambuesas con chocolate que ingirieron las niñas. Tras su salida del hospital en el que permanecía luego de ser hallada en un río de Reino Unido, Guzmán fue enviada a prisión por orden de una jueza y permanecerá allí mientras avanza su proceso de extradición.

El lugar de reclusión es conocido como la cárcel más grande para mujeres en Europa, llamada Bronzefield, y según informó Noticias Caracol, está ubicada en Ashford, Middlesex. Es la única prisión de máxima seguridad en Reino Unido y tiene capacidad para más de 500 internas. Está diseñada para recluir “Categoría A”, es decir, las personas que representan una alta amenaza.

La mega prisión en la que estará Zulma Guzmán cuenta con atención especializada en salud mental, así como atención médica de alta complejidad, ambos factores son fundamentales en el caso que se sigue en su contra, pues la mujer fue rescatada a mediados de diciembre del río Támesis y su proceso de extradición estaba frenado, en parte, por una ley de salud mental que la cobijó durante su paso por un hospital de ese país. La Fiscalía General de la Nación en Colombia confirmó que los médicos le dieron el alta y se pudiera iniciar su proceso judicial, por lo que se espera que avance su extradición al país.

Bronzefield también cuenta con un alto esquema de vigilancia y seguridad, por lo que se permiten los procesos judiciales de manera remota. Es decir que es probable que no se tengan que realizar constantes traslados para que Guzmán comparezca ante los magistrados de Westminster. El lugar cuenta con la presencia de más de 140 agentes penitenciarios.

Los detalles del proceso de extradición de Zulma Guzmán

Guzmán ya tuvo su primera audiencia ante el tribunal de Londres. Durante la diligencia se le notificó formalmente el proceso de extradición que se sigue en su contra por parte del gobierno colombiano, pero la mujer negó el traslado voluntario, por lo que se tendrá que iniciar un proceso formal para devolverla al país.

En ese contexto, la jueza Sarah Turnock dictó medida de aseguramiento preventiva hasta que se finalice todo el proceso de extradición. Se espera que en las próximas semanas se fije una audiencia para que la defensa de Guzmán presente pruebas y argumentos que frenen su regreso a Colombia.

Mientras avanzan los procesos judiciales en Reino Unido, en Colombia también caminan los trámites para su retorno. El Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías autorizó el trámite de imputación de cargos. La estrategia en Colombia es evitar que el proceso se estanque mientras Guzmán está en el exterior, por lo que se publicó, el pasado 16 de diciembre, un edicto emplazatorio que permite solicitar a declaratorio a una “persona ausente”. Esto se traduce en que la justicia colombiana puede imputar cargos y avanzar a etapa de juicio sin la presencia de la investigada en la sala.

