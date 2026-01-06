Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Ministerio de Defensa se pronuncia por tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

La delicada situación entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro, respectivamente, llevó a que el Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez, pidiera a los ciudadanos preservar la cohesión nacional, promover el respeto mutuo y la democracia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
06 de enero de 2026 - 11:52 p. m.
En medio del conflicto diplomático entre Gustavo Petro y Donald Trump, el Ministerio de Defensa pidió a todos los sectores del país preservar la cohesión nacional y promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática.
En medio del conflicto diplomático entre Gustavo Petro y Donald Trump, el Ministerio de Defensa pidió a todos los sectores del país preservar la cohesión nacional y promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática.
Foto: Archivo particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Ministerio de Defensa, liderado por el ministro Pedro Sánchez, se pronunció tras la delicada situación entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro, respectivamente, con el objetivo de hacer un llamado que inste “a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática”.

La tensión entre ambos presidentes se originó luego de que el mandatario estadounidense señalara a Gustavo Petro de presuntos nexos con la fabricación y el tráfico de cocaína, e indicara que el jefe de Estado colombiano podría ser el siguiente en su lista de capturas. Esto, tras la retención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Vínculos relacionados

Falsas promesas y engaños: así operaba red de explotación en Cali que enviaba mujeres a Oslo
Minjusticia denuncia a congresistas por presunto llamado a intervención militar extranjera
“El 60% de las incautaciones de otros países se dan gracias a Colombia”: ministro de Defensa

Para contexto: “El 60% de las incautaciones de otros países se dan gracias a Colombia”: ministro de Defensa

En su comunicado, el Mindefensa señaló que, en momentos de sensibilidad nacional e internacional, como el actual, “la defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley, sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad nacional, o incentiven hostilidades contra el país”.

Además, indicó que, en caso de presentarse actuaciones contrarias a la ley, estas deberán ser investigadas por las autoridades competentes. Por su parte, el ministro se pronunció a través de su cuenta personal en X, antes Twitter, donde reiteró su llamado al respeto de la soberanía y de la democracia.

Lea: Minjusticia pidió a altas cortes y al Congreso defender a Petro ante amenaza de Trump

“El Estado somos todos. Llamado al respeto de la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática. Trabajemos incansablemente por la seguridad de nuestra nación, el respeto al orden constitucional y la salvaguarda de la paz. La seguridad y defensa la hacemos todos”, aseveró el jefe de cartera.

En un comunicado emitido el pasado 5 de enero, el ministro Pedro Sánchez indicó que, como país, “hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir, aún más, en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el de Colombia en la lucha contra un enemigo común como lo es el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales”.

Le puede interesar: Falsas promesas y engaños: así operaba red de explotación en Cali que enviaba mujeres a Oslo

Además, señaló que durante el gobierno de Petro “la Fuerza Pública ha incautado más de 2.800 toneladas de droga, equivalentes a cerca de 47.000 millones de dosis que dejaron de llegar a consumidores en el exterior”. Agregó que el 60 % de la droga incautada por otros países se logró gracias a operaciones de inteligencia colombianas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ministerio de Defensa

Crisis entre Estados Unidos y Colombia

Donald Trump

Trump amenaza con capturar a Petro

Nicolás Maduro

Gustavo Petro

Pedro Sánchez

 

Francisco Escobar G.(78033)Hace 1 hora
El señor ministro de la Defensa debe ser más consciente de que su deber no es "delatar" las actividades de los bárbaros (eln, farc, cartel del golfo, etc.), su misión es neutralizarlos y no estar hablando para las cámaras.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.