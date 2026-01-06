Ministerio de Defensa se pronuncia por tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

En medio del conflicto diplomático entre Gustavo Petro y Donald Trump, el Ministerio de Defensa pidió a todos los sectores del país preservar la cohesión nacional y promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática. Foto: Archivo particular

El Ministerio de Defensa, liderado por el ministro Pedro Sánchez, se pronunció tras la delicada situación entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro, respectivamente, con el objetivo de hacer un llamado que inste “a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática”.

La tensión entre ambos presidentes se originó luego de que el mandatario estadounidense señalara a Gustavo Petro de presuntos nexos con la fabricación y el tráfico de cocaína, e indicara que el jefe de Estado colombiano podría ser el siguiente en su lista de capturas. Esto, tras la retención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

En su comunicado, el Mindefensa señaló que, en momentos de sensibilidad nacional e internacional, como el actual, “la defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley, sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad nacional, o incentiven hostilidades contra el país”.

Además, indicó que, en caso de presentarse actuaciones contrarias a la ley, estas deberán ser investigadas por las autoridades competentes. Por su parte, el ministro se pronunció a través de su cuenta personal en X, antes Twitter, donde reiteró su llamado al respeto de la soberanía y de la democracia.

“El Estado somos todos. Llamado al respeto de la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática. Trabajemos incansablemente por la seguridad de nuestra nación, el respeto al orden constitucional y la salvaguarda de la paz. La seguridad y defensa la hacemos todos”, aseveró el jefe de cartera.

En un comunicado emitido el pasado 5 de enero, el ministro Pedro Sánchez indicó que, como país, “hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir, aún más, en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el de Colombia en la lucha contra un enemigo común como lo es el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales”.

Además, señaló que durante el gobierno de Petro “la Fuerza Pública ha incautado más de 2.800 toneladas de droga, equivalentes a cerca de 47.000 millones de dosis que dejaron de llegar a consumidores en el exterior”. Agregó que el 60 % de la droga incautada por otros países se logró gracias a operaciones de inteligencia colombianas.

