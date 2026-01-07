Ofrecen millonaria recompensa por información sobre secuestro de cinco policías en Catatumbo

El plagio ocurrió en el sector La Llana, donde un bus de servicio público fue interceptado por integrantes del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (Eln). Foto: Archivo Particular

La Policía Nacional anunció una recompensa de hasta COP 200 millones para quien suministre información que permita ubicar y lograr la liberación de cinco patrulleros secuestrados el pasado 6 de enero en zona rural de Tibú (Norte de Santander).

El director de la institución, el general William Oswaldo Rincón, aseguró que la información será recibida bajo reserva absoluta, al tiempo que reiteró el llamado a los responsables para que respeten la vida y la integridad de los uniformados.

El plagio ocurrió en el sector La Llana, donde un bus de servicio público fue interceptado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Durante la retención ilegal, los hombres armados obligaron a descender a los ocupantes y revisaron uno a uno los teléfonos celulares, logrando identificar a los cinco policías, quienes se movilizaban de civil y se encontraban desarmados.

Hasta el momento, la Policía Nacional no tiene información concreta sobre el paradero de los patrulleros. Sin embargo, en articulación con las Fuerzas Militares y las autoridades judiciales, se activó un dispositivo de búsqueda, verificación e inteligencia para dar con su ubicación y lograr su pronta liberación.

Estos son los nombres de los cinco patrulleros secuestrados en Tibú

El coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, entregó más detalles del hecho. “Sobre las 4:30 de la mañana, en la vía que comunica con el corregimiento de Petróleo, en el sector La Llana, (los uniformados) fueron interceptados por tres sujetos en dos motocicletas, quienes los obligaron a descender del vehículo de servicio público y posteriormente los llevaron con rumbo desconocido, en un vehículo tipo camioneta de platón color gris, que hurtaron en el lugar para este hecho”, señaló Bernal.

La Policía también confirmó el nombre de los cinco uniformados, todos en el grado de patrulleros, plagiados:

José Ricardo Carrillo Romero

Carlos Eduardo Barrera Ruiz

Edwin Fabián Manosalva Contreras

Ramón Alberto Coronel Medina

Daniel de Jesús Granada Quiroz

Los cinco uniformados regresaban de su turno navideño, el cual había sido “destinado por la institución para compartir con su familia”, indicó la Policía Nacional. La entidad señaló que los patrulleros se movilizaban de civil y sin armas, por lo que este hecho representa una vulneración “de manera flagrante a los derechos humanos y la dignidad de estos seres humanos”.

Asimismo, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita avanzar en su ubicación, a través de la línea 123 o de la línea contra el crimen 314 358 7212. La institución rechazó “de manera contundente este acto criminal, y hace un llamado a los responsables para que respeten la vida y la libertad de los policías”.

