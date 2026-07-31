A prisión hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer de 88 años en Caldas

La investigación se originó luego de que un centro asistencial reportara el ingreso de la adulta mayor, quien se encontraba en condición de vulnerabilidad debido a un déficit cognitivo y habría sido víctima de una agresión sexual.

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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en prisión a Jairo Antonio Guerrero García, un hombre señalado por la Fiscalía General de la Nación de abusar sexualmente de una mujer de 88 años en Riosucio (Caldas).

Según detalló el ente investigador, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de marzo. La investigación se originó luego de que un centro asistencial reportara el ingreso de la adulta mayor, quien se encontraba en condición de vulnerabilidad debido a un déficit cognitivo y habría sido víctima de una agresión sexual.

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La investigación de la Fiscalía estableció que, el día de los hechos, Guerrero García, quien sería vecino de la víctima, habría ingresado al inmueble y agredido sexualmente a la mujer, aprovechando su estado de indefensión, para luego huir del lugar.

Además, el ente investigador señaló que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantó diversas labores investigativas, entre ellas, entrevistas a testigos, inspecciones judiciales, reconocimientos fotográficos, verificación de cámaras de seguridad y valoraciones médicas y psicológicas.

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Según la Fiscalía, estas indagaciones permitieron individualizar a Guerrero García como el presunto responsable. Un fiscal de la Seccional Caldas le imputó el delito de acceso carnal violento agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado.

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