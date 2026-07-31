Alias Calarcá será imputado como persona ausente en procesos por delitos de lesa humanidad

Las audiencias en contra de "Calarcá" avanzarán sin que esté presente. Foto: Archivo Particular

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Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe de un grupo de las disidencias de las Farc, será imputado como persona ausente. Es decir, las audiencias en su contra avanzarán sin que esté presente. Así lo decidió un juez de segunda instancia, luego de verificar que no asistió a las diferentes citaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación.

El juzgado 140 penal de control de garantías de Villavicencio (Meta) dio luz verde para que reanuden las audiencias contra el jefe de las disidencias desde el próximo 4 de agosto. Se le vinculará formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

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Durante la audiencia de segunda instancia, el juzgado señaló que el ente investigador desplegó varias actuaciones con el objetivo de ubicar y notificar a Díaz Mendoza, entre ellas, solicitar la colaboración del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

En ese sentido, el juez concluyó que las medidas de búsqueda sí fueron suficientes y razonables, teniendo en cuenta las condiciones especiales de alias “Calarcá”, como integrante de una organización criminal.

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La decisión se conoció luego de que, el pasado 30 de julio, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzara un ultimátum a varios jefes de grupos armados, entre los cuales mencionó a alias “Calarcá”. Su declaración se dio en medio de un encuentro de empalme territorial en Cundinamarca.

En su discurso, el político afirmó: “Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja. Luego no digan que no se los advertí. Están a tiempo para someterse a la ley y evitar caer bajo las leyes y las balas de la Fuerza Pública, que hará su labor y será respaldada por el presidente de la República”.

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La imputación contra el jefe disidente fue anunciada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el pasado 7 de abril. Según señaló en su momento, habría evidencia que daría cuenta de que, pese a tener suspendida la orden de captura por su participación en la iniciativa de paz, habría cometido delitos de lesa humanidad.

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