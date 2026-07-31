Defensoría reporta 74 casos de reclutamiento de menores durante el primer periodo de 2026

Según indicó la Defensoría, el 65 % de los casos de reclutamiento forzado corresponde a niños y el 35 % a niñas. Foto: AP

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Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la Defensoría del Pueblo registró un total de 74 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. La entidad manifestó su preocupación, pues, aunque las cifras mejoraron frente al mismo periodo de 2025, la situación continúa siendo grave.

Según indicó la Defensoría, el 65 % de los casos corresponde a niños y el 35 % a niñas. En cuanto a la pertenencia étnica, el 28 % de los casos corresponde a población indígena, el 12 % a población afrocolombiana y el 60 % restante no reconoce pertenencia a ningún grupo étnico.

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Por otro lado, la Defensoría indicó que el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc sería el grupo armado que presuntamente más menores habría reclutado durante el primer semestre de 2026, con el 28,4 % de los casos registrados en todo el país.

A este le siguen las disidencias sin identificar, con el 24,3 %; el Ejército de Liberación Nacional (Eln), con el 21,6 %, y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 18,9 %. El 2,7 % corresponde a grupos armados sin identificar. La misma cifra corresponde a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras que los Comandos de Frontera representan el 1,4 % de los casos.

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En cuanto a los casos registrados por mes, febrero concentró la mayor cantidad de hechos de reclutamiento forzado, con el 34 %. Le siguen mayo, con el 21 %; enero, con el 19 %; marzo, con el 12 %; abril, con el 11 %, y junio, con el 3 %. La Defensoría alertó que Cauca y Norte de Santander son los departamentos con mayor número de casos registrados, con 29 y 17 hechos, respectivamente.

Estos datos contrastan con las cifras registradas entre enero y diciembre de 2025, periodo en el que se identificaron 419 casos de reclutamiento forzado de menores de edad. De estos, el 57 % correspondió a niños y el 43 % a niñas. En ese entonces, la Defensoría señaló que Cauca y Antioquia eran los departamentos con mayor número de casos, con 187 y 33, respectivamente.

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En su comunicado público, la Defensoría señaló que “la reducción en los casos reportados no implica necesariamente una disminución del reclutamiento, pues muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia”.

Además, la entidad mencionó que existen casos de niñas, niños y adolescentes que mueren en medio de hostilidades o acciones militares sin haber sido registrados previamente como víctimas de reclutamiento.

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