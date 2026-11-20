De acuerdo con los videos del penal, un hombre en una motocicleta dejó en la puerta de la cárcel una caja con los restos humanos y los mensajes…

En la madrugada de este viernes 20 de noviembre, en las puertas de la cárcel Modelo de Barranquilla (Atlántico), fueron abandonados restos humanos y notas intimidatorias contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). De acuerdo con el instituto, y lo que se sabe hasta el momento, las amenazas serían por el aumento en controles al interior de las cárceles en el país.

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De acuerdo con los videos del penal, un hombre en una motocicleta dejó en la puerta de la cárcel una caja con los restos humanos y los mensajes intimidatorios. Según conoció este diario con fuentes del Inpec "fue encontrada en la puerta muralla de la cárcel modelo Barranquilla una nevera de icopor que, según la información suministrada, contenía un brazo y más adelante en una bolsa una cabeza humana".

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Lo que manifiestan los funcionarios del Inpec es que "junto a estos elementos habría sido dejado un mensaje intimidatorio dirigido a los guardianes del INPEC y al grupo CRI". Agregaron que "en el escrito se advierte sobre supuestos atropellos contra las personas privadas de la libertad y se amenaza con atentar contra los funcionarios y sus familiares si continúan esas situaciones".

Según dijo la brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se han desarrollando distintas actividades en los centros penitenciarios de la ciudad en contra de los distintos jefes de las bandas que operan en la zona.

Por su parte, desde la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) rechazaron los hechos y además le pidieron a la Fiscalía investigar los hechos. Asimismo, le solicitaron a la Policía Nacional que active la protección inmediata para garantizar la seguridad de los trabajadores de los centros penitenciarios del país.

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