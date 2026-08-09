De la Espriella confirma la muerte de jefes de disidencia de “Mordisco” y del Clan del Golfo

Abelardo de la Espriella se posesionó este 7 de agosto en Cali. Sus primeras palabras fueron desde el Batallón Pichincha. Foto: Santiago Ramírez Marín

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El presidente Abelardo de la Espriella informó, a través de sus redes sociales, la muerte de integrantes de las estructuras criminales de alias “Iván Mordisco” y también del Clan del Golfo. Entre ellos, alias “Ruso”, quien murió en Mapiripán (Meta) tras una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial en la que también cayeron tres integrantes de ese grupo criminal.

En Anorí (Antioquia), murieron en combate dos integrantes del Clan del Golfo, según informó De la Espriella, y en ese operativo fueron incautados seis fusiles y “abundante material de guerra”. Ese mismo departamento fue el centro de otro despliegue de soldados de la Séptima División en operación conjunta con la Armada Nacional, quienes “capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo, con incautación de armas, municiones y material de inteligencia militar”.

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“Reconozco y felicito a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública por los contundentes resultados obtenidos en las últimas operaciones contra las estructuras criminales que pretenden sembrar violencia en nuestro territorio”, aseguró el mandatario.

Por su lado, el ministro de Defensa, Jorge Mora, afirmó que “la contundencia será [su] línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos”. Y agregó que “la Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”.

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Además de esas operaciones, en la zona rural de El Tambo (Cauca) tropas del Ejército Nacional se reportaron combates con disidencias de las Farc. Los enfrentamientos de este domingo 9 de agosto dejaron en medio del fuego cruzado a las comunidades que buscan resguardarse en medio de las operaciones militares. Esa ofensiva se desarrolla en la zona El Recuerdo, cerca a un radar de la Aeronáutica Civil. Debido al nivel de hostigamiento, las familias se han refugiado en sus hogares o salones comunales para no ser víctimas de las balas.

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