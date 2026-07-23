Abelardo de la Espriella designa a Didier Blanco como director de la UNP de su gobierno

Didier Blanco llega a reemplazará a Augusto Rodríguez Ballesteros como director de la UNP. Foto: Archivo particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a Didier Blanco Rodríguez, excandidato a la Cámara de Representantes por el Tolima, como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el inicio de su gobierno.

El equipo de De la Espriella confirmó el nombramiento a través de un comunicado en el que se lee que Didier Blanco llega “a la UNP con una misión clara: recuperar la confiabilidad y la credibilidad de una institución golpeada por la corrupción y el clientelismo, reivindicar el oficio del hombre de protección y restablecer los protocolos a rajatabla. El que nunca ha dejado de proteger la vida. Todas las vidas”.

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Según el documento, Didier Blanco anunció que la UNP “volverá a implementar los cinco pasos del protocolo de protección, reducidos a tres durante el gobierno saliente, y que su primera prioridad interna será proteger a los hombres y mujeres de la institución que prestan su vida para cuidar la de los demás”.

En el comunicado también se lee: “Bienvenidos a la era de una UNP renovada y reputada, donde todas las vidas son importantes, donde se protegerá al ser humano sin ningún distingo y donde no se dejará de hacer ni una sola actividad para garantizar la seguridad, los derechos y la dignidad de todas las personas que hagan parte del sistema de protección en Colombia”.

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Didier Blanco es abogado de la Universidad Antonio Nariño y de la Universidad del Tolima. Además, es especialista en Gerencia, Talento Humano y Desarrollo Organizacional, así como en Derecho Penal por la Universidad de Ibagué.

En su trayectoria profesional se desempeñó como asesor externo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Tolima. También fue asesor de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Lérida, de la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S. A. y gerente de Gestora Urbana de Ibagué.

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