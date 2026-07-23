Paula Ramírez y Emérita Mora: estas son las nuevas magistradas de la Corte Suprema

Las abogadas Paula Andrea Ramírez Barbosa y Emérita del Socorro Mora Insuasty fueron elegidas este 23 de julio como magistradas de la Sala de Primera Instancia. Foto: Archivo Particular

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Por primera vez en la historia de la Corte Suprema de Justicia, una de sus salas estará conformada en su totalidad por mujeres. Las abogadas Paula Andrea Ramírez Barbosa y Emérita del Socorro Mora Insuasty fueron elegidas este 23 de julio como magistradas de la Sala de Primera Instancia.

Las dos magistradas llegan en el inicio del relevo de las salas especiales del alto tribunal, que comenzará a partir de este mes. Estas corporaciones completan su primer periodo de ocho años y darán paso a un recambio gradual de sus nueve magistrados: tres de la Sala de Primera Instancia y seis de la Sala de Instrucción.

Contexto: Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema será conformada solamente por mujeres

Las nuevas magistradas acompañarán a Blanca Nélida Barreto en la Sala de Primera Instancia. Ramírez Barbosa ocupará la vacante que deja el exmagistrado Ariel Augusto Torres Rojas, mientras que Mora Insuasty reemplazará al magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien culminará su periodo en octubre.

Trayectoria académica y profesional

La togada Paula Andrea Ramírez Barbosa cuenta con una trayectoria académica y profesional de más de 19 años en el ámbito jurídico. Es abogada de la Corporación Universitaria de Ibagué y se graduó el 22 de marzo de 2002. Además, es especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia.

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A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos en la Procuraduría General de la Nación. Se desempeñó como procuradora delegada en varios periodos entre 2011 y 2022, además de ejercer como procuradora judicial entre 2010 y 2011 y como asesora del órgano de control. También trabajó en la Defensoría del Pueblo durante dos meses en 2026.

Además, Ramírez Barbosa ha ejercido como docente de cátedra en varias instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, donde impartió asignaturas relacionadas con Derecho Penal Económico y Derechos Humanos, la Universidad del Rosario, la Universidad de Ibagué y la Universidad Santo Tomás.

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Cuenta con múltiples artículos y publicaciones a su nombre sobre temas como el derecho penal y la criminología, la inteligencia artificial y sus fronteras jurídicas, la justicia transicional, los derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción, entre otros.

La magistrada Emérita del Socorro Mora Insuasty cuenta con una trayectoria laboral de más de 36 años. Es abogada egresada de la Universidad de Nariño desde el 30 de enero de 1987. Además, tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y otra en Derecho Probatorio de la Universidad de Girona.

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En su formación académica también registra seis especializaciones en áreas como Docencia Universitaria, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Derecho Probatorio y Casación Penal. Desde 2009 se ha desempeñado como magistrada del Tribunal Superior de Cali, específicamente en el Despacho 06 de la Sala Penal.

A lo largo de su carrera también ejerció como fiscal delegada ante los jueces de circuito y fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Distrito en las ciudades de Cartagena y Cali, en la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, fue directora seccional de Fiscalías en Cartagena desde julio de 1994. Es autora del libro La ley de justicia y paz en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, publicado por la editorial Ediciones Nueva Jurídica el 1 de julio de 2008.

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