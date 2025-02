Abogado de Uribe denuncia hackeo a su correo y nuevas amenazas de muerte

Jaime Lombana, abogado suplente del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: David Campuzano

Este lunes 24 de febrero se retomaron las audiencias de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Durante el inicio de la diligencia, Jaime Lombana, abogado suplente del exmandatario, denunció que su correo y el de al menos 10 abogados de su oficina fueron hackeados. Además, señaló que recibió una amenaza de muerte directa.

Las audiencias se reanudaron luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara una acción de tutela presentada por la defensa del exjefe de Estado, la cual lidera el penalista Jaime Granados. Para Uribe Vélez y su abogados, la jueza del caso había violado varios derechos fundamentales del presidente procesado, entre ellos, el de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Esa decisión del Tribunal permitió la reanudación del juicio este lunes.

Durante la presentación de las partes, el abogado Lombana hizo su intervención y luego dejó constancia de los hechos de un presunto hackeo a sus correos electrónicos. “Es un hackeo sofisticado, a la fecha no he podido reestablecer la información de mi oficina (...) no solo los míos, estoy hablando de cerca de 10 abogados de mi oficina a quienes les usurparon toda su información. Se trata de información sensible garantizada constitucionalmente, pero también de contabilidad. Hackearon absolutamente todo”, precisó el defensor.

De igual manera, el abogado señaló que, al día siguiente del presunto ciberataque a su oficina, fue abordado por dos hombres que lo amenazaron de muerte. “Salí a trotar y se me hizo una moto de frente con dos personas, quienes me apuntaron con el dedo y me gritaron: ‘cuídese paraco hijo de puta’. (...) Ese día iba solo. Yo puse el tema en conocimiento de la Fiscalía. Quería dejar esta constancia públicamente, señoría, por cuanto no creo que sea una amenaza más. Y pues sí es un ambiente hostil que quería dejar presente, agradeciéndole su comprensión en la medida que yo pueda asistir presencialmente”, agregó.

Luego de su intervención, la jueza Sandra Liliana Heredia dio inicio a la diligencia, llamando al estrado al primer testigo de la Fiscalía: el senador Iván Cepeda. Respondiendo las preguntas de la fiscal Marlenne Orejuela, el legislador del Pacto Histórico, víctima acreditada en el proceso, habló sobre sus reuniones en prisiones con exparamilitares, quienes, asegura, lo buscaron para dar su testimonio sobre los presuntos vínculos de la familia de Uribe Vélez con “exparas”.

