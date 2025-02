Tribunal Superior de Bogotá negó tutela de Álvaro Uribe contra la jueza del caso

Expresidente en la segunda jornada del juicio que se adelanta en su contra en los juzgados de Paloquemao. Foto: Óscar Pérez

El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la última tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso que enfrenta por los delitos de fraude procesal y soborno. Según esa autoridad judicial, el recurso interpuesto por la defensa del exmandatario es improcedente y el juicio debe continuar, pues había suspendido mientras se estudiaba la tutela.

La defensa del expresidente presentó la tutela un día después de que el juzgado 44 penal de Bogotá ordenó iniciar el juicio contra el expresidente el pasado 10 de febrero. El recurso suspendió las diligencias, mientras que el Tribunal tomaba la decisión que se conoce hoy.

Lo que señaló la defensa de Uribe es que la jueza que lleva el caso, Sandra Liliana Heredia, había violado varios derechos fundamentales del presidente procesado, entre ellos, el de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

Para Uribe Vélez y sus abogados, la jueza Heredia está tomando decisiones de manera parcial y ya habría prejuzgado al expresidente por el hecho de haber negado alguna pruebas que había pedido su defensa para usar durante el juicio.

Además, durante la diligencia de inicio del juicio, la defensa del exmandatario recusó a la jueza, una solicitud que no fue aceptada. Para el Tribunal, “la funcionaria no resolvió la recusación, lo que realizó fue un rechazo de plano al avizorarla abiertamente improcedente”, pues señaló que el pedido de la defensa de que la jueza se apartara del caso no fue debidamente sustentado.

El abogado Jaime Granados, quien presentó la tutela, señaló que la jueza ha mostrado un “comportamiento sistemático, tendiente al desconocimiento de las garantías del procesado, lo cual pone en seria duda la aproximación imparcial de la juez” al proceso.

Y agregó: “Se destacó la constante descalificación hacia la defensa, la prelación a la celeridad sobre las garantías, lo sucedido con el descubrimiento probatorio, las acusaciones a la defensa técnica ocurridas dentro del proceso y la negativa sistemática de pruebas relevantes”.

En contraste, lo que explicaron las víctimas acreditadas en el caso es que la tutela era un nuevo mecanismo para dilatar el juicio y que ese recurso, la tutea, no era el primero para frenar el avance del juicio.

¿Qué sigue ahora en el proceso del expresidente Uribe?

Con esta decisión del Tribunal, el juicio en contra del expresidente continuará con el primer testigo que tiene la Fiscalía y las víctimas acreditadas en el proceso, el del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Noticia en desarrollo...

