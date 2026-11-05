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Abortos forzados y fusilamientos: los crímenes por los que la JEP imputó a nueve exfarc

Desde comerse una panela sin permiso o ponerle sal al café de un jefe guerrillero hasta negarse a planificar o a ser sometida a un aborto forzado. Esas son algunas de las razones por las que las antiguas Farc cometieron graves crímenes de guerra y delito de lesa humanidad en contra de más de 18.000 menores de edad reclutados forzosamente. Así lo determinó la Jurisdicción Especial para la Paz, que acaba de llamar a nueve exintegrantes de ese grupo ilegal a reconocer responsabilidad por la barbarie cometida en contra de niñas y niños.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
El reclutamiento de menores es una antigua práctica entre los grupos ilegales en Colombia. Según la JEP, al menos 18.677 niños fueron reclutados por las FARC.
Según la JEP, al menos 18.677 niños fueron reclutados por las Farc en el marco del conflicto armado.
Foto: Jonathan Bejarano

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En medio del complejo momento que pasa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los cuestionamientos a su trabajo, su Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a nueve exjefes de cuatro estructuras de las antiguas Farc a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad relacionados con el reclutamiento forzado de menores. Los hechos que pone sobre la mesa la imputación son desgarradores. Hay casos de niños maltratados, sometidos a trabajos forzosos y castigos, llevados a juicios revolucionarios y hasta…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • Berta Lucía(2263)Hace 1 hora
    Colombia, país de espanto. Los paras son iguales a los cabecillas de las FARC y ELN; no hay ninguno que sea mejor que el otro; y eso incluiría al #7837 posible ideólogo del genocidio colombiano. Entiéndase genocidio como una política de exterminio sistemática en contra de las comunidades indígenas, campesinas y negras; y/o la persecución y esclavización sexual y laboral de las mujeres e infantes con su posterior asesinato o desaparición.
  • Brayan Tibocha(jbw8b)Hace 3 horas
    Se le iba haciendo tarde, después de 10 años? Tienen huevo.
  • antonio(7747)Hace 4 horas
    Y la principal directora de todos esos abusos sexuales la conocida como Griselda Lobo declaró en forma virtual sus atrocidades porque no es capaz de enfrentar a sus víctimas, alegando riesgos si sale de su casa, el chiste se cuenta solo, y la JEP le acepta la petición. Una burla mas para las víctimas.
  • Mario(16018)Hace 5 horas
    Por fin se están sacudiendo, cuando les tocaron el bolsillo. Saben que el Tigre no va de caña!
  • antonio(7747)Hace 7 horas
    La información que me acaban de censurar la copié del periódico INFOBAE en la cual LUz F Palomar informa que denunció ante la JEP que cuando tenía 13 años fue violada por timochenco. Lo van a bloquear otra vez ?
  • Héctor(15733)Hace 7 horas
    Qué infierno el que padecieron esos menores en esos lugares de horror. Les arrebataron la vida.
  • Diana cp(85842)Hace 8 horas
    La condena: ir a sembrar florecitas
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