Abren indagación contra profesor de Universidad del Valle señalado por abuso sexual

La Procuraduría inició acciones disciplinarias contra el profesor de la Universidad del Valle, Luis Alberto Pérez Bonfante, quien fue denunciado públicamente por abuso sexual. La víctima sería la investigadora de la Universidad Nacional, Salomé Burbano, quien exigió la mano de la justicia en sus redes sociales.

Con esta decisión, la Procuraduría busca determinar si el profesor Pérez Bonfante abusó a la investigadora en su casa el pasado 14 de octubre en Cali, el mismo día que la denunciante estaba lanzando un libro del cual es coautora. Según la denuncia pública, Peréz Bonfante se habría ofrecido a cuidar de Burbano, luego de haber tomado alcohol, pero la habría desnudado y abusado en diversas ocasiones.

“Él me dijo que, como estaba tan mal, varios habían decidido que lo mejor era que me quedara en su casa. Fui abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle, de esos profesores que sobreabundan en las universidades, que están llenos de títulos de doctor, pero que no respetan a las mujeres”, dijo la denunciante.

Gravísima denuncia de Salomé Burbano Delgadillo (@BurbanoSalome). Fue abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de @UnivalleCol. Por favor ayudemos a compartir esta denuncia. #NiUnaMas pic.twitter.com/Z62nj9c7bh — Sara Tufano (@SaraTufanoZ) December 4, 2022

La Procuraduría solicitó a la Universidad del Valle información sobre si dio a conocer los hechos a la Fiscalía y un soporte del protocolo de atención establecido para los casos de abuso sexual. Entre tanto, la investigadora Burbano aseguró haber interpuesto su denuncia en la Fiscalía, la cual no se ha pronunciado.

Por otro lado, el rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, explicó que está en conversaciones con la decanatura de la Facultad de Ciencias de la Administración y el vicerrector de Bienestar para abrir una investigación disciplinaria. Agregó que la institución respeta la presunción de inocencia y que espera descargos por parte de Pérez Bonfante.

