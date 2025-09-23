“Acudiré a la justicia las veces que me necesite”: Olmedo López habla ante la Corte Suprema

El pasado 30 de agosto, Olmedo López logró la luz verde para un principio de oportunidad con la Fiscalía. Sin embargo, mencionó que sigue a la espera de que se cumpla. Foto: UNGRD

Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se presentó esta mañana Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para entregar información sobre el entramado de corrupción en el cual ya aceptó su participación y accedió a un principio de oportunidad. El exfuncionario rindió declaración en contra de la representante a la Cámara, Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI).

A la entrada de la Corte Suprema de Justicia, López dijo que está dispuesto a hablar tantas veces como sea necesario. Justo ese fue el acuerdo al que llegó a la Fiscalía para que se le aprobara el principio de oportunidad el pasado 28 de agosto, después de haber intentado previamente, sin éxito, llegar a un acuerdo. “Acudiré las veces que la justicia me necesite“, dijo el exdirector de la Ungrd.

Fuertemente custodiado por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), López llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para entregar declaraciones sobre la presunta participación de la congresista Bedoya en el entramado de corrupción. Según las declaraciones entregadas a la Fiscalía, ella habría pedido salir beneficiada con proyectos de la Ungrd, a cambio de darle el visto bueno a las reformas del gobierno.

Para esa movida ilegal, que sería un eslabón más de la red de corrupción que ha salpicado a altos funcionarios y congresistas, habría sido otra parlamentaria la encargada de mediar la negociación: Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico. Su nombre ha sonado recientemente porque, al parecer, habría negociado movidas irregulares con el exdirector López, que quedaron registradas en chats que ahora están en manos de la justicia.

Durante su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, López también se refirió a la reciente negociación con la Fiscalía, avalada el pasado 30 de agosto por la jueza 57 con función de conocimiento de Bogotá. “Sigo esperando el preacuerdo de la justicia”, dijo el exdirectivo de la Ungrd. Esto, a pesar de que, como ha dicho su defensor, el abogado José Luis Moreno, “rindió más de 21 declaraciones, entregó una matriz con 27 nombres de altos funcionarios, congresistas, ministros, directores de departamentos”.

López buscó llegar a un acuerdo con la Fiscalía para entregar información sobre el entramado de corrupción de la Ungrd y hablar sobre el rol de altos funcionarios del gobierno y congresistas que también estarían salpicados. Todo, a cambio de la inmunidad parcial en el proceso por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.

Sin embargo, la acción penal en su contra continúa por otros dos cargos de los que, según la Fiscalía, sería responsable: concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Esta era la tercera oportunidad en la que López intentaba negociar con la justicia. El 16 de mayo, otro juez de Bogotá negó el preacuerdo al que buscaba llegar con la Fiscalía. Lo mismo sucedió el 4 de agosto, durante la sustentación de un principio de oportunidad.

López, igual que Sneyder Pinilla, su mano derecha en la Ungrd, han sido los personajes que encendieron el ventilador en el que es considerado como el caso de corrupción más grande durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sobrecostos en contrataciones, coimas y sobornos hacen parte del expediente que tiene la justicia, sobre la red que, como ha ido quedando en evidencia, pactó acuerdos políticos a cambo de beneficios en contratos.

