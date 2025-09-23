Consejo de Estado anula sanción de la Procuraduría contra exalcalde William Dau

El alto tribunal decidió declarar nulos tanto el fallo de primera y segunda instancia emitidos en 2024. Foto: Alcaldía de Cartagena

El Consejo de Estado le dio un espaldarazo al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, al anular la sanción de nueve años que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación y que le impedía ejercer cargos públicos. Esto, luego de que el Ministerio Público lo hallara disciplinariamente responsable en un caso de presunta contratación irregular.

La sanción había sido impuesta por la Procuraduría, luego de hallar presuntas irregularidades en un contrato para la compra de pruebas rápidas de Covid-19 durante la pandemia, celebrado en agosto de 2020 con la sociedad Ventas, Distribución y Marketing LTDA. Esa sanción, a la que llegó el Ministerio Público tras una queja interpuesta por la Fundación Cívica por Cartagena, luego fue ratificada en segunda instancia.

Si embargo, el caso llegó al Consejo de Estado en febrero de este año y el alto tribunal decidió declarar nulos tanto el fallo de primera instancia, emitido el 5 de julio de 2024, como el de segunda instancia, del 21 de noviembre del mismo año. Esa instancia determinó que en la contratación, que era para la adquisición de 10.000 pruebas rápidas de Covid, cuyo valor unitario era de $72.500, no hubo detrimento patrimonial.

El fallo detalla que la contratación de la alcaldía de Dau se hizo amparada en la figura de urgencia manifiesta, que fue habilitada durante la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno Nacional en 2020. En ese sentido, el alcalde no tenía la obligación de elaborar estudios previos o justificar la contratación como usualmente se hace.

Además, el Consejo de Estado señaló que la Procuraduría desconoció la presunción de inocencia del exalcalde y utilizó pruebas recolectadas después de la firma del contrato y no antes, con el objetivo de cuestionar la decisión de adjudicarle el contrato. “La Procuraduría reflejó, en los fallos revisados, la falta de certeza sobre la incapacidad del contratista para cumplir con el objeto del negocio al momento de su celebración, lo que evidencia la existencia de dudas en la estructuración del reproche de responsabilidad”, se lee en el fallo.

Sobre los hechos, el abogado del exalcalde, Simón Hernández, afirmó en su nombre: “Celebramos esta decisión valiente e histórica del Consejo de Estado, que ratifica lo que hemos sostenido en múltiples oportunidades: William Dau ha sido perseguido y sancionado sistemáticamente sin que existan mínimos probatorios ni razones suficientes. Es un triunfo para la democracia y para la división de poderes, ciertamente”.

Añadió que esta decisión no solo restituye los derechos de su representado, el exalcalde Dau, sino que también representa un logro fundamental para la democracia colombiana, al garantizar la plena vigencia de los derechos políticos y sociales de los funcionarios elegidos por voto popular. “Hemos venido denunciando que las sanciones impuestas a William Dau se enmarcaron en un patrón de persecución política y judicial, destinado a silenciar una voz incómoda y opositora para los intereses tradicionales de poder”, dijo el jurista.

Sin embargo, no es el único caso por el cual las autoridades tienen la lupa puesta sobre las movidas administrativas del exmandatario. El pasado 29 de agosto, por ejemplo, la Procuraduría confirmó en segunda instancia la sanción de suspensión por nueve meses contra Dau, debido al incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre del 2020.

