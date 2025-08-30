Caso Ungrd: jueza de Bogotá avaló principio de oportunidad de Olmedo López

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres intentó negociar en tres oportunidades con la justicia, a cambio de beneficios por colaborar con la investigación. Foto: Paula Sánchez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastes (Ungrd) y uno de los principales implicados en el desfalco a la entidad pública, buscó de nuevo negociar con la justicia a cambio de beneficios jurídicos. En esta oportunidad, la jueza 57 con función de conocimiento de Bogotá le dio luz verde principio de oportunidad que le da inmunidad parcial al exfuncionario en tres delitos.

Tras la audiencia en la que finalmente se aprobó el acuerdo del ente investigador con López, su abogado, José Luis Moreno, manifestó que “hoy la justicia colombiana ha dado un paso histórico”. Según el defensor, la jueza reconoció que “su colaboración con la verdad es vital para desmontar la mayor red de corrupción en la historia reciente del país”.

Asimismo, el abogado Moreno resaltó que “Olmedo López no huyo, no calló, no negó” y “rindió más de 21 declaraciones, entregó una matriz con 27 nombres de altos funcionarios, congresistas, ministros, directores de departamentos”. De la misma manera, el defensor del exdirector de la Ungrd señaló que su cliente aportó pruebas técnicas y documentales “y devolvió al Estado $724 millones”.

López buscaba llegar a un acuerdo con la Fiscalía para entregar información sobre el entramado de corrupción de la Ungrd y hablar sobre el rol de altos funcionarios del gobierno y congresistas que también estarían salpicados. Todo, a cambio de la inmunidad parcial en el proceso por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.

En contexto: Olmedo López y Fiscalía se juegan hoy todo para destrabar colaboración en caso Ungrd

Sin embargo, la acción penal en su contra seguirá por otros dos cargos de los que, según la Fiscalía, sería responsable: concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Esta era la tercera oportunidad en la que López intentaba negociar con la justicia. El pasado 16 de mayo, otro juez de Bogotá negó el preacuerdo al que buscaba llegar con la Fiscalía. Lo mismo sucedió el 4 de agosto, durante la sustentación de un principio de oportunidad.

Lea también: Caso Ungrd: jueza avaló principio de oportunidad entre Sneyder Pinilla y Fiscalía

La mala suerte de Olmedo López

Los intentos de López por negociar con la justicia se han dado en el marco de los hechos de corrupción que se dieron en la compra de 40 carrotanques de agua que iban, supuestamente, a aliviar las necesidades del departamento de La Guajira. Según la Fiscalía, ese contrato se firmó por $46.800 millones, dejando un sobrecosto de $14.163 millones que se habrían quedado Olmedo López, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, y Luis Eduardo López, un empresario de Pasto (Nariño). Todos hoy procesados.

El primer preacuerdo buscaba que el exdirector de la Ungrd fuera condenado a una pena de seis años y dos meses de cárcel. Además, debía pagar una multa de $724 millones que, según la Fiscalía, ya regresó en su totalidad. El juez que revisó el preacuerdo dijo que, para la gravedad de los hechos aceptados por López, no se podía avalar una condena de apenas seis años de cárcel. Agravado porque las víctimas tenían especial protección: las comunidades indígenas de La Guajira.

Le puede interesar: Los tumbos de la Fiscalía en el caso Ungrd y el limbo judicial de Olmedo López

En ese primer preacuerdo al que López llegó con la Fiscalía, según el juez, el ente investigador cometió al menos nueve errores. Uno de ellos fueron los cálculos, en concepto del togado, mal hechos para lograr la rebaja excesiva de la condena. Agregó que no se podía hacer una reducción en el monto de la multa, pues buscaban que López pagara apenas $724 millones, cuando fue la cabeza de una empresa criminal que habría desviado más de $7.000 millones.

La negociación abarcaba dos delitos, los mismos por los cuales continúa la acción penal en su contra: concierto para delinquir y peculado por apropiación. Por ambos cargos, López iba a recibir una rebaja en su pena del 40%, además de la multa económica, asumiendo el compromiso de actuar como testigo clave de la Fiscalía en la investigación para desenredar el entramado de corrupción, que desvió dineros públicos a bolsillos de terceros. El acuerdo fue negado en la tarde del 16 de mayo.

Contenido relacionado: Caso Ungrd: jueza negó principio de oportunidad al exdirector Olmedo López

Luego, el 4 de agosto, la Fiscalía intentó de nuevo sustentar ante un juez un principio de oportunidad para obtener la inmunidad parcial del proceso penal por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Pero la jueza Lilian Juliana Suárez, que estuvo al frente de la diligencia, dijo que lo expuesto por el ente investigador no tenía los argumentos suficientes.

La jueza quería que la Fiscalía hablara sobre los aportes de López a la investigación del entramado de corrupción. No fue suficiente con que se presentara la matriz de colaboración del exdirector de la Ungrd. “Al no acreditarse debidamente por parte de la representación del ente acusador los presupuestos de las causales invocadas, resulta inviable acceder a la petición efectuada en esta audiencia”, señaló la togada durante la diligencia.

Lea: “Camino bajo amenaza”: Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en carta a Fiscalía

Aunque en ese momento se supo que la negativa de la jueza sería apelada, la Fiscalía echó para atrás la decisión de que se revisara esa matriz de negociación, retiraron la apelación y se construyó un nuevo principio de oportunidad. Inicialmente la audiencia estaba programada para la tarde del 26 de agosto, pero la jueza 57 con función de conocimiento de Bogotá, según supo este diario, estaba en licencia de luto y a López le tocó esperar un par de días más para conocer la decisión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.