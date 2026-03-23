Acusan a hombre señalado de estafar a campesinos con falsas entregas de tierras del Estado

El hombre, al parecer se hacía psar por presidente de una falsa asociación y como enlace con entidades del Estado. Foto: Fiscalía

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Jairo Ramón Agámez Ortiz, un hombre señalado de haber estafado a al menos 41 personas en los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima con falsas promesas de predios, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el delito de estafa agravada en modalidad de masa. El hombre fue enviado a prisión domiciliaria.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Agámez Ortiz habría ofreciendo trámites y facilidades a familias que buscaban acceder a lotes y tierras administradas por el Estado en zonas rurales de los mencionados departamentos. De ese modo, habría captado ilegalmente unos COP 52 millones de personas a las que habría engañado.

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La información recopilada por los funcionarios del búnker tras las denuncias de algunos de los afectados señala que Agámez Ortiz, al parecer, se hacía pasar como el presidente de una asociación que estaba relacionada con trámites y procesos de restitución de tierras y adjudicación de predios ante entidades del Estado.

El hombre, dijo la Fiscalía, aseguraba ser el enlace con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras “para generar confianza en las víctimas y convencerlas de confiar su dinero”. De ese modo, se aprovechaba de familias campesinas a las que les pedía dinero que, según él, sería utilizado para adelantar trámites y agilizar procesos.

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“De esta manera habría convencido a familias campesinas de entregarle 52 millones de pesos por concepto de afiliaciones, gastos administrativos, trámites y pólizas, sin que existiera sustento real para las gestiones ofrecidas”, señaló la Fiscalía. Agámez Ortiz aceptó el delito imputado y fue enviado a prisión domiciliaria mientras sigue avanzando la investigación.

Desde junio de 2025, el nombre de Agámez Ortiz apareció por cuenta de una denuncia en medios de comunicación. Cinco personas le contaron al programa Séptimo Día sobre las movidas de este hombre que se había hecho pasar como enlace de las mencionadas entidades del Estado para que familias campesinas accedieran a tierras. Promesas que nunca fueron cumplidas.

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