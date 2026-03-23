Asonada contra el Ejército en Mercaderes (Cauca), tras operativo militar

Los uniformados tuvieron que replegarse hacia la Vía Panamericana, por cuenta de los bloqueos de la población civil. Foto: Ejército

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En la mañana de este lunes 23 de marzo, el Ejército reportó una asonada contra sus tropas en el municipio de Mercaderes (Cauca). Al parecer, detrás del hecho estarían las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco”. Este es el segundo hecho de este tipo que se presenta en menos de 24 horas, en el suroccidente del país.

Según la información entregada por el Ejército, el hecho ocurrió en la vereda Campoalegre, cuando tropas de la Brigada 29 adelantaban operativos contra grupos al margen de la ley. Según la institución, la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, estaría instrumentalizando a la población “para generar presión sobre las operaciones que se adelantan en este sector”.

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En los operativos que antecedieron la asonada, las autoridades destruyeron un laboratorio de producción de pasta base de coca. Un golpe a la financiación de los grupos al margen de la ley, que controlan la cadena de producción de cultivos de uso ilícito y de drogas en el suroccidente del país. Tras el hecho, los uniformados tuvieron que replegarse hacia la vía Panamericana.

En los videos divulgados por las autoridades se ve cómo personas vestidas de civil le cortan el paso a los uniformados en la zona en la que adelantaban las operaciones, bloqueando el camino con motocicletas y camionetas. Para el Ejército, este tipo de hechos “buscan afectar la misión constitucional de las tropas”. Anunciaron que la situación será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

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🚨#EsNoticia | En la vereda Campo Alegre, municipio de Mercaderes, #Cauca, tropas de la #Brigada29 fueron objeto de una asonada por parte de un grupo de personas, quienes, al parecer, estarían siendo instrumentalizadas por el GAO-r Estructura Carlos Patiño para generar presión… pic.twitter.com/bGmFEWeyoJ — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) March 23, 2026

Este intento de asonada es el segundo que ocurre en menos de 24 horas en el suroccidente del país. En la tarde del domingo 22 de marzo, la Tercera Brigada del Ejército reportó una asonada de al menos 200 personas en la vereda La Novillera, zona rural del corregimiento de Río Claro (Jamundí, Valle del Cauca). Al parecer, buscaban frenar operaciones militares.

Según la información entregada por las autoridades, detrás de este hecho estaría la estructura Jaime Martínez, también de las disidencias de las Farc, que tiene amplia influencia en esa zona del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Al tiempo, hubo un reporte de posibles maniobras con drones cerca de una cancha de fútbol, también en zona rural de Jamundí.

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“Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales a que haya lugar por posibles conductas punibles como asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal”, indicaron desde el Ejército.

En cuanto al presunto uso de drones por parte de las disidencias de las Farc, las autoridades han dicho que detrás del hecho estarían hombres al mando de alias “Iván Mordisco” y que su objetivo sería utilizarlos para lanzar artefactos explosivos contra la fuerza pública. Una práctica que se ha hecho común y que ha puesto en grave riesgo a la población civil.

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