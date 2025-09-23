Admiten tutela contra presidente Gustavo Petro por comentario sobre los “Brayan”

En el reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió a "los Brayan". Foto: Juan Diego Cano

Continúa la polémica por el comentario del presidente Gustavo Petro en el que se refirió a “los Brayan” en su más reciente consejo de ministros para hablar sobre tasas embarazo adolescente.

El rechazo ha sido tal que un ciudadano de nombre Jhon Brayan Enciso Quintero presentó una tutela contra el mandatario por considerar que se están vulnerando sus derechos al buen nombre, honra, igualdad y dignidad.

El recurso fue admitido para estudio en las últimas horas por el Juzgado Segundo Civil del circuito de Bogotá. Dentro de las peticiones del ciudadano se contempla que el jefe de Estado rectifique sus palabras.

A su vez, el juez ordenó remitir la acción legal a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la Presidencia de la República y a la Defensoría del Pueblo.

Los reclamos tras el comentario de los “Brayan”

El pasado 17 de septiembre, el mandatario le habló a su gabinete sobre las tasas de embarazo adolescente, las madres cabeza de familia y el maltrato hacia la mujer.

Para ejemplificar su punto, Petro se refirió a personajes particulares. “A los muchachos perdidos en la vida, yo les llamo ‘Brayan’. En todo barrio popular hay un ‘Brayan’ que se lleva las mujeres, quién sabe a qué, y después las deja embarazadas y botadas”, señaló el jefe de Estado.

El comentario fue rechazado inicialmente a través de redes sociales cuando se conformó la Asociación de Brayan de Colombia desde donde le pidieron al mandatario no hacer comentarios con tintes de estigmatización y de clase.

El grupo fue impulsado por el creador de contenido Brayan Mantilla, quien publicó un video en sus cuentas personales en defensa de los hombres que llevan ese nombre. Frente a la discusión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del presidente Petro y aseguró que solo se trató de un comentario en tono de broma.

“No importa si te llamas Brayan o no. Lo de Brayan es mamadera de gallo. Te puedes llamar Steven o como tú quieras. Y la educación gratuita es la prueba reina de que estamos abiertos para todo el mundo y sobre todo para las clases populares”, dijo.

