A la cárcel mujeres acusadas de drogar y robar a hombres en Manizales y Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres mujeres identificadas como Nadia Mireya Gómez Niño, Paula Andrea Ladino Mota y Alejandra Morales Marulanda, señaladas de, presuntamente, contactar a hombres mayores en Manizales (Caldas), ganarse su confianza, suministrarles medicamentos para dejarlos inconscientes y despojarlos de sus pertenencias.

Según indicó el ente investigador, uno de los hechos en los que se les atribuye la responsabilidad a las tres mujeres ocurrió el pasado 7 de junio. Gómez Niño habría ubicado a su víctima por redes sociales y viajado desde Bogotá hasta Manizales, para asistir a una fiesta en una vivienda del barrio La Sultana.

“La mujer presuntamente le entregó una bebida con una sustancia diluida que la dejó en estado de indefensión y permitió arrebatarle cadenas de oro, celulares, dinero en efectivo y distintos artículos avaluados en más de $34 millones”, aseguró la Fiscalía.

Otro hecho que fue conocido en el curso de la investigación sucedió el 1 de junio del 2025. Ese día, al parecer, Ladino Mota y Morales Marulanda abordaron a dos hombres en el Parque Olaya, en Bogotá, los convencieron de ir a una casa del sector de Villa Luz y les administraron un medicamento les produjo la pérdida inmediata del sentido.

Al parecer, las mujeres les quitaron dinero en efectivo y objetos avaluados en más de $6 millones. Un fiscal de la Seccional Caldas imputó a las tres mujeres el delito de hurto calificado y agravado. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por las capturadas.

Por disposición de un juez de control de garantías, dos de las mujeres recibieron medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario. Por otro lado, Morales Marulanda continuará vinculada al proceso, pero en libertad.

