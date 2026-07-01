Al menos 65 menores han muerto en bombardeos durante gobierno Petro, dice Medicina Legal. Foto: El Espectador

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Por lo menos 65 menores de edad han muerto durante los bombardeos que han sido ordenados por el gobierno del presidente Gustavo Petro en los últimos cuatro años. Así lo dio a conocer el Instituto Colombiano de Medicina Legal en la tarde de este miércoles 1 de junio.

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De acuerdo con el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés Martínez, estos hechos donde han muerto los menores han ocurrido principalmente en Guaviare, Arauca y Putumayo.

“Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual”, dijo el director Cortés Martínez a los medios de comunicación.

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Asimismo, señaló que “las edades generalmente están entre 14 y 17 años. Las principales zonas son las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo; son los sitios donde más se está dando”.

Dentro de los menores víctimas están cuatro de las nueve personas muertas en el bombardeo del Ejército al Clan del Golfo ocurrido el pasado 12 de junio en Nuquí (Chocó). Así lo confirmó el Instituto tras recibir e identificar los cuerpos de quienes murieron en el operativo en contra de la estructura John Freddy Orjuela de ese grupo ilegal.

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La identificación de los cuerpos de estas personas se adelantó en la sede de Medicina Legal en Quibdó, a donde fueron trasladados después del operativo en el que participaron unidades del Ejército, la Armada Colombiana, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. El bombardeo se adelantó en zona rural de Nuquí, en la región del litoral pacífico chocoano.

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