Gobierno autoriza extradición de alias “Larry Changa”, jefe del Tren de Aragua

El hombre es requerido por las autoridades chilenas por los delitos de asociación ilícita y dos secuestros. Foto: Archivo Particular

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En la mañana de este 1 de julio se conoció que el presidente Gustavo Petro firmó la extradición a Chile de Larry Álvarez, alias “Larry Changa”, señalado por las autoridades como uno de los jefes y fundadores del grupo delincuencial venezolano conocido como Tren de Aragua. El hombre es requerido por las autoridades chilenas por los delitos de asociación ilícita y dos secuestros.

En el decreto de extradición se lee: “Conceder la extradición del ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez o Víctor Miguel Moreno Álvarez, requerido dentro de la causa identificada con el ROL I.C. 1241-2024, RUC 2310109250-5 y RIT número 1200-2023, adelantada por el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, conforme a la Orden de Detención número 2410053000296-4 del 3 de julio de 2024 y al Oficio número 512-2024 (UCS) del 6 de agosto de 2024, emitido por la Corte de Apelaciones de La Serena”.

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Además, alias “Larry Changa” también es requerido por la justicia venezolana y tiene vigente una notificación roja de Interpol, lo que permite su búsqueda y captura en los 196 países miembros de la organización.

De acuerdo con la información de inteligencia conocida el día de su captura, el 1 de julio de 2024, habría ingresado a Colombia en 2022, donde presuntamente obtuvo documentos falsos y se integró a la sociedad mediante diferentes negocios establecidos en el Eje Cafetero, mientras lideraba la estrategia criminal para la expansión del Tren de Aragua en el país.

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La información sobre el paradero de alias “Larry Changa” se obtuvo gracias al intercambio de información con las autoridades chilenas, que tenían conocimiento de que su círculo familiar se encontraba en territorio colombiano. Al momento de su captura, estaba en compañía de su pareja y sus tres hijas. En su momento, las autoridades señalaron que otro de los elementos que permitió ubicarlo fue el uso de una camioneta de edición especial.

Según la investigación, en el país existen muy pocos vehículos de ese modelo, lo que permitió establecer que alias “Larry Changa” se movilizaba en uno de ellos. Desde el 31 de julio de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había emitido concepto favorable para la extradición de alias “Larry Changa”.

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Con esa decisión, solo restaba la firma del presidente Gustavo Petro, quien, de acuerdo con la legislación colombiana, tiene la facultad de conceder o negar la entrega del ciudadano requerido por las autoridades extranjeras.

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