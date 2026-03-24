Alcalde de Puerto Leguízamo señala hallazgo de dos cuerpos tras accidente de avión de la FAC

Alcalde de Puerto Leguizamo señala hallazgo de dos cuerpos tras accidente de avión de la FAC. EFE/ Miputumayo.com.co Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

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Se conocen nuevos detalles tras la tragedia aérea en Putumayo de un avión de la Fuerza Aérea Colombia. El alcalde de Puerto Leguizamo, Luis Emilio Bustos, señaló que fueron encontrados dos cuerpos de los cuatro que permanecían desaparecidos. Con esta información, la cifra de fallecidos sube a 68. Dos cuerpos siguen desaparecidos.

La aeronave viajaba hacia el municipio de Puerto Asís, en el mismo departamento, donde haría un relevo de uniformados del Batallón de Infantería de Selva 49 del Ejército. Segundos después de su despegue, la aeronave perdió altura y se desplomó a aproximadamente un kilómetro y medio de la pista, según la información entregada por las autoridades.

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En entrevista con Blu Radio, el alcalde Bustos señaló que no tienen las condiciones, ni las capacidades para atender la emergencia. “No tenemos las condiciones. Se encuentra el CTI y Policía Judicial. Hay también personal experto forense, pero con Medicina Legal los van a sacar a alguna ciudad, tal vez Bogotá, para determinar sus identidades y entregarlos a sus familiares”, detalló.

Asimismo, se espera habilitar una línea para que las familias puedan consultar detalles sobre sus seres queridos víctimas del accidente aéreo.

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El Hospital Militar Central emitió un primer parte médico de los heridos que fueron trasladados hasta la sede en Bogotá tras el accidente aéreo en Puerto Leguizamo, Putumayo, de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con 129 personas a bordo.

Según detalló el hospital, hasta el momento han sido ingresados 24 pacientes, uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona. Como parte médico, se conoció que 21 personas están hospitalizadas, un paciente está en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en el área de observación de Urgencias.

Se espera que en las próximas horas se comunique la evolución clínica de los pacientes a través de un nuevo informe oficial.

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