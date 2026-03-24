Hospital Militar entregó primer parte médico de sobrevivientes de tragedia en avión Hércules. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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El Hospital Militar Central emitió un primer parte médico de los heridos que fueron trasladados hasta la sede en Bogotá tras el accidente aéreo en Puerto Leguizamo, Putumayo, de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con 129 personas a bordo.

Según detalló el hospital, hasta el momento han sido ingresados 24 pacientes, uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona. Como parte médico, se conoció que 21 personas están hospitalizadas, un paciente está en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en el área de observación de Urgencias.

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“En su condición de Reserva Estratégica de la Nación, el Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familia”, apuntó el Hospital Militar.

Se espera que en las próximas horas se comunique la evolución clínica de los pacientes a través de un nuevo informe oficial. El más reciente informe de las Fuerzas Militares señal que son 66 las personas fallecidas y cuatro desaparecidas.

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Tras el accidente, los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital local y al dispensario de las Fuerzas Militares. Luego, fueron enviados a centros asistenciales de Mocoa (Nariño), Florencia (Caquetá), Puerto Asís (Putumayo) y al Hospital Militar Central, en Bogotá. Según un informe de las Fuerzas Militares, de los 128 pasajeros, 11 son de la tripulación de la FAC, 115 son soldados del Ejército y dos más son policías.

En el hecho murieron el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, los mayores Jaime Alexander Fernández Camargo y Natalia Rojas Velandia, el subteniente Julián David González Herrera y los tenientes Javier Fernando Méndez Torres y Jhontan Stid Pinzón Réyes, aviadores de la Fuerza Aérea. También el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, del Gaula de la Policía.

A Puerto Leguizamo viajó una comisión liderada por el mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército, para estar al frente de la situación e investigar las razones detrás de este accidente.

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