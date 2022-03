Joven le vuelve ganar tutela a la Registraduría y será “no binario” en su cédula

Ale Chaparro, estudiante de derecho, radico él mismo la acción de tutela que protegió sus derechos fundamentales. Foto: Cortesía Ale Chaparro

Ale Chaparro está feliz. Vislumbra un futuro en el que todo miembro de la población no binaria en Colombia, que no se identifica con las categorías de sexo masculinas o femeninas, pueda tener en sus documentos las siglas “NB”. Acaba de ganarle nuevamente una tutela a la Registraduría, la cual se había negado a cambiarle la letra “M” que ha tenido en su cédula. Ahora, la entidad pública tiene un mes para hacer el ajuste, por lo cual Chaparro podría ser la primera persona en el país con el componente sexo no binario.

“Siento que me devuelve muchísima dignidad, en términos de darme la razón luego de que la Registraduría dijo un montón de cosas negadoras de mis derechos e ignorando los precedentes de la Corte Constitucional. La nueva decisión rebate de plano todas las autoridades que han constantemente justificado tratarme como un hombre simplemente por cómo aparecía en mi documento de identidad. Me siento muy feliz con la decisión. Me hace sentir mucha tranquilidad, mucha felicidad. Me hace sentir bien con cómo veo el futuro de la comunidad trans-no binaria”, le dijo a El Espectador.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó una decisión de enero pasado, de un juzgado de Bogotá. Se trata del expediente de tutela acarreado por el mismo Ale Chaparro, quien pidió la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, identidad de género y personalidad jurídica. Buscaba, como lo logró, que su identificación reflejara la variable de género con la cual se siente más cómodo.

Ale Chaparro es estudiante de Derecho de la Universidad El Rosario. Al nacer le fue asignado el género masculino, dada su genitalidad. Prefiere los baños neutros, aunque sean escasos en Colombia. Para no incomodar a las mujeres, dada su apariencia, suele ir al baño de hombres. Pero él no se identifica así. Denuncia que no ha podido cambiar su nombre y género en la universidad. Las autoridades nacionales se refieren a él únicamente bajo el espectro masculino. En centros de salud le asignan espacios destinados en exclusiva para hombres. Y le exigen libreta militar.

A la Registraduría, en enero, ya le habían dado la orden de expedir el nuevo documento de Chaparro. No obstante, presentó una impugnación, explicando que el histórico Decreto 1227 de 2015 del Ministerio de Justicia solo permitió la corrección del componente sexo de dos formas: de masculino a femenino, o de femenino a masculino. Por tanto, según la Registraduría, no estaría reglado incluir la casilla “NB”.

El Tribunal, por su parte, inició sus consideraciones citando pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se reconocen las garantías de la población no binaria. “Acentúa los parámetros bajo los cuales se construye el concepto de identidad de género y permite evidenciar que ella va más allá de la concepción del binario hombre o mujer que tradicionalmente ha considerado la sociedad. La vivencia interna del individuo es la que determina la posibilidad cierta o no de identificarse con ello; y de tal circunstancia, según la CIDH, deben dar cuenta los documentos de registro del ciudadano”, explicó el Tribunal.

Asimismo, el Tribunal citó jurisprudencia recién salida del horno por parte de la Corte Constitucional. Se replicaron argumentos de la histórica sentencia del pasado 28 de febrero, que ordenó a la Registraduría incluir el género no binario en las cédulas de quienes se identifiquen como tal. Fue el resultado del análisis de una tutela de Dani García Pulgarín, que ha tenido los mismos problemas que Ale Chaparro, pero en Antioquia. Dependiendo de quien radique los papales primero, uno de los dos quedará en la historia como la primera persona en tener su documento con componente sexo no binario en el país.

“Estoy esperando que el fallo quede en firme. Me toca acercarme a mi notaría de registro. El martes 8 de marzo la sentencia queda ejecutoriada. Tengo que hacer un proceso de corrección de género y, además, iniciaré el proceso correspondiente de cambio de nombre. Esto implica que en el futuro vamos a sistematizar esto. Que se vuelva muchísimo más fácil para personas no binarias que, a diferencia de mí, no tienen acceso a educación sobre asuntos legales. Cómo presentar una tutela o un derecho de petición. Esas personas también merecen que se respete su dignidad y el respeto de su identidad”, concluyo Chaparro.

::Nuestro país se suma a la lista de regiones donde los ciudadanos cuentan con un componente de sexo distinto al masculino y femenino ¿Sabía que uno de los primeros registros proviene de Nepal? Conozca aquí un mapa interactivo::