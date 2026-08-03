Publicidad

Home

Judicial

Alertan por ataque cibernético al Ministerio de Justicia a través de un virus

Según detalló esa cartera en un comunicado oficial, gran parte de la infraestructura tecnológica y la disponibilidad de algunos servicios del Ministerio se vieron afectados por el ataque con un ransomware.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
03 de agosto de 2026 - 02:37 p. m.
Gran parte de la infraestructura tecnológica y la disponibilidad de algunos servicios del Ministerio se vieron afectados por el ataque con un ransomware.
Gran parte de la infraestructura tecnológica y la disponibilidad de algunos servicios del Ministerio se vieron afectados por el ataque con un ransomware.
Foto: Getty Images - boonchai wedmakawand
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la mañana de este lunes, 3 de agosto, el Ministerio de Justicia fue víctima de un ataque cibernético mediante un virus tipo ransomware. A través de un comunicado oficial, la cartera señaló que se trató de un ataque que afectó infraestructura tecnológica y la disponibilidad de algunos servicios.

“Rechazo de manera categórica este ataque contra la infraestructura tecnológica del Estado y hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes para que adelanten con la mayor celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, aseguró la ministra encargada, Cielo Rusinque.

Lea también: Sancionan a Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, por incumplimientos a un paciente

El Ministerio de Justicia explicó que inmediatamente después de detectar el ataque se activaron los protocolos de ciberseguridad y contención. El procedimiento incluyó el aislamiento preventivo de los sistemas comprometidos para evitar su propagación. Asimismo, la cartera adelanta un trabajo con el Ministerio de las TIC y demás autoridades competentes en la materia para determinar el alcance del daño y avanzar en la recuperación de los sistemas y servicios afectados.

“No cederemos ante este tipo de ataques y continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de ciberseguridad para proteger la información institucional, garantizar la continuidad de los servicios y reforzar nuestra infraestructura tecnológica”, agregó la ministra del gobierno saliente.

Le puede interesar: Ataque en Íquira, Huila: lanzan explosivos contra una estación de Policía

Aún así, el Ministerio añadió que al momento del ataque, la entidad contaba con un esquema y mecanismos de seguridad y respuesta, que fueron activados de manera inmediata para contener al máximo la situación. Hasta el momento se adelantan las investigaciones y se darán a conocer resultados a través de los canales oficiales del Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia designado por el gobierno entrante, Iván Cancino, también confirmó el ataque a través de sus redes sociales. “Al parecer, ocurrió un ataque cibernético contra los sistemas del Ministerio de Justicia. Pido a las autoridades actuar con rapidez para verificar quién fue el responsable y cuál fue el propósito de este ataque”, señaló.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ataque cibernético

Ministerio de Justicia

Colombia

Virus

Ransomware

Tecnología

Servicios

Datos

Ministro de Justicia

Iván Cancino

Cielo Rusinque

Gobierno

 

Guillermo(n5sqs)Hace 51 minutos
Otra cortina de humo para foverecer la "tapadera" y que los que vienen no encuentren nada de nada.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.