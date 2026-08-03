Alertan por ataque cibernético al Ministerio de Justicia a través de un virus

Gran parte de la infraestructura tecnológica y la disponibilidad de algunos servicios del Ministerio se vieron afectados por el ataque con un ransomware. Foto: Getty Images - boonchai wedmakawand

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este lunes, 3 de agosto, el Ministerio de Justicia fue víctima de un ataque cibernético mediante un virus tipo ransomware. A través de un comunicado oficial, la cartera señaló que se trató de un ataque que afectó infraestructura tecnológica y la disponibilidad de algunos servicios.

“Rechazo de manera categórica este ataque contra la infraestructura tecnológica del Estado y hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes para que adelanten con la mayor celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, aseguró la ministra encargada, Cielo Rusinque.

Lea también: Sancionan a Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, por incumplimientos a un paciente

El Ministerio de Justicia explicó que inmediatamente después de detectar el ataque se activaron los protocolos de ciberseguridad y contención. El procedimiento incluyó el aislamiento preventivo de los sistemas comprometidos para evitar su propagación. Asimismo, la cartera adelanta un trabajo con el Ministerio de las TIC y demás autoridades competentes en la materia para determinar el alcance del daño y avanzar en la recuperación de los sistemas y servicios afectados.

“No cederemos ante este tipo de ataques y continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de ciberseguridad para proteger la información institucional, garantizar la continuidad de los servicios y reforzar nuestra infraestructura tecnológica”, agregó la ministra del gobierno saliente.

Le puede interesar: Ataque en Íquira, Huila: lanzan explosivos contra una estación de Policía

Aún así, el Ministerio añadió que al momento del ataque, la entidad contaba con un esquema y mecanismos de seguridad y respuesta, que fueron activados de manera inmediata para contener al máximo la situación. Hasta el momento se adelantan las investigaciones y se darán a conocer resultados a través de los canales oficiales del Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia designado por el gobierno entrante, Iván Cancino, también confirmó el ataque a través de sus redes sociales. “Al parecer, ocurrió un ataque cibernético contra los sistemas del Ministerio de Justicia. Pido a las autoridades actuar con rapidez para verificar quién fue el responsable y cuál fue el propósito de este ataque”, señaló.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.