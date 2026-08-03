Ataque en Íquira, Huila: lanzan explosivos contra una estación de Policía

Dos uniformados presentaron aturdimimiento por cuenta de la onda explosiva y la estación de Policía sufrió afectaciones menores. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

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Un nuevo hecho de violencia se presentó en el departamento del Huila en la noche del domingo 2 de agosto. La estación de Policía del municipio de Íquira fue blanco de un ataque con explosivos por parte de personas desconocidas. Dos uniformados resultaron afectados y falleció un canino que estaba allí.

Según la información entregada por las autoridades, no hubo uniformados heridos de gravedad, solo con aturdimiento por cuenta de la detonación y la onda explosiva. La infraestructura de la estación de Policía tampoco sufrió daños materiales de mayor gravedad, señalaron desde la institución.

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Tras el atentado, las autoridades desplegaron un “Plan Defensa” para mantener las condiciones de seguridad en la zona. En este momento hay despliegue de unidades de Policía Judicial, inteligencia y comandos para intentar dar con los responsables del ataque y judicializarlos.

Si bien hasta el momento no se sabe con certeza quién estaría detrás del atentado, lo que han dicho de forma preliminar las autoridades es que en esa zona del país hay presencia de al menos dos estructuras del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc comandada por “Iván Mordisco”.

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Los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz de esa estructura ilegal tienen influencia en el departamento del Huila y han sido señalados por varios ataques que se han presentado allí en los últimos años, como el atentado del 17 de abril de 2025 en La Plata, que dejó dos muertos y 30 heridos.

Al tiempo que se conocía este hecho en el municipio de Íquira, el Ministerio de Defensa confirmaba la muerte de un uniformado en el departamento del Cauca. Se trata del teniente del Ejército, Jhon Maicol López Colorado, quien murió durante un combate con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el municipio de Mercaderes.

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