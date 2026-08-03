Sancionan a Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, por incumplimientos a un paciente

el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es el interventor de la Nueva EPS desde abril de 2026. Foto: Nueva EPS

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Por desacatar la orden de entregar un medicamento a un paciente en Antioquia, un juez de Medellín sancionó a Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS. El también exalcalde de Cali tendrá que pagar una multa correspondiente a un salario mínimo legal vigente.

Además de Ospina, también fueron sancionados dos directivos de la Nueva EPS: el gerente regional de Salud de Antioquia, Ricardo Adolfo Echeverría Charicha, y el gerente de la Regional Noroccidente, Carlos Andrés Vasco Álvarez. Los funcionarios también tendrán que pagar la misma sanción.

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La decisión del Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín está relacionada con una orden del 3 de julio de 2026 de entregarle a Eduardo Torres Pérez, un paciente afiliado a la Nueva EPS, los medicamentos necesarios para seguir un tratamiento a una enfermedad ocular.

El paciente había logrado que la Nueva EPS le entregara sus medicamentos mediante una tutela que había sido resuelta a su favor, pero la entidad no le cumplió y por eso fue abierto el incidente de desacato. Aunque a Ospina y a los dos directivos les pidieron explicaciones, según el juez, no las entregaron.

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El juez del caso encontró que, en efecto, Ospina y los otros dos directivos, Echeverría y Vasco, incumplieron completamente con el fallo de tutela que ordenaba garantizar el acceso del paciente a su derecho a la salud. La Nueva EPS tenía un plazo de tres días para entregar los medicamentos Dorzolamina, Timolol, Brimonidina y Latanoprost, pero no lo hizo.

Para el juez, los funcionarios de la Nueva EPS incurrieron en conductas “evasivas y negligentes” al incumplir, sin razón alguna, lo que el fallo de tutela ya les había ordenado y garantizar el acceso del paciente al tratamiento que le había sido prescrito por 12 meses y a su derecho a la salud.

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