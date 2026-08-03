Publicidad

Home

Judicial

Sancionan a Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, por incumplimientos a un paciente

Un juez de Medellín encontró que Jorge Iván Ospina y dos directivos de la Nueva EPS en Antioquia desacataron un fallo de tutela que le ordenaba a la entidad garantizar el acceso de un paciente a su tratamiento para una enfermedad ocular. Tendrán que pagar una multa de un salario mínimo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
03 de agosto de 2026 - 01:14 p. m.
el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es el interventor de la Nueva EPS desde abril de 2026.
el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es el interventor de la Nueva EPS desde abril de 2026.
Foto: Nueva EPS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Por desacatar la orden de entregar un medicamento a un paciente en Antioquia, un juez de Medellín sancionó a Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS. El también exalcalde de Cali tendrá que pagar una multa correspondiente a un salario mínimo legal vigente.

Además de Ospina, también fueron sancionados dos directivos de la Nueva EPS: el gerente regional de Salud de Antioquia, Ricardo Adolfo Echeverría Charicha, y el gerente de la Regional Noroccidente, Carlos Andrés Vasco Álvarez. Los funcionarios también tendrán que pagar la misma sanción.

Lea también: Ataque en Íquira, Huila: lanzan explosivos contra una estación de Policía

La decisión del Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín está relacionada con una orden del 3 de julio de 2026 de entregarle a Eduardo Torres Pérez, un paciente afiliado a la Nueva EPS, los medicamentos necesarios para seguir un tratamiento a una enfermedad ocular.

El paciente había logrado que la Nueva EPS le entregara sus medicamentos mediante una tutela que había sido resuelta a su favor, pero la entidad no le cumplió y por eso fue abierto el incidente de desacato. Aunque a Ospina y a los dos directivos les pidieron explicaciones, según el juez, no las entregaron.

Le puede interesar: Los escándalos judiciales que dejan los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro

El juez del caso encontró que, en efecto, Ospina y los otros dos directivos, Echeverría y Vasco, incumplieron completamente con el fallo de tutela que ordenaba garantizar el acceso del paciente a su derecho a la salud. La Nueva EPS tenía un plazo de tres días para entregar los medicamentos Dorzolamina, Timolol, Brimonidina y Latanoprost, pero no lo hizo.

Para el juez, los funcionarios de la Nueva EPS incurrieron en conductas “evasivas y negligentes” al incumplir, sin razón alguna, lo que el fallo de tutela ya les había ordenado y garantizar el acceso del paciente al tratamiento que le había sido prescrito por 12 meses y a su derecho a la salud.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Nueva EPS

Jorge Iván Ospina

Tutela

Desacato

Sanción

Salud

 

William Velasco velez(16260)Hace 8 minutos
Este zurdo casi a caba a Cali, y seguro que si sigue en esta institución la destruye
humberto jaramillo(12832)Hace 31 minutos
Esa es la sanción impuesta por incumplimiento a un paciente. ¿cuántos son los pacientes de la nueva EPS? Hagan cuentas y echen mano al presupuesto general de la nación para pagar una parte...
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.