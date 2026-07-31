Procuraduría abre indagación previa contra la Aeronáutica Civil por caso de Gabriela Muñoz

La indagación, en la que aún no se han individualizado los posibles responsables disciplinarios, se centrará en seis hechos jurídicamente relevantes. Foto: Aerocivil

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La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con el fin de esclarecer una serie de hechos relacionados con la exauxiliar Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho de 20 años.

La medida busca determinar si existieron irregularidades en su vinculación y en la de varios de sus familiares, además de establecer si la exfuncionaria participó en decisiones ajenas a las funciones de su cargo dentro de la Aerocivil. La indagación, en la que aún no se han individualizado los posibles responsables disciplinarios, se centrará en seis hechos jurídicamente relevantes.

En primer lugar, se investigarán presuntas irregularidades en la vinculación a la Aerocivil de Gabriela Muñoz Olaya, así como de Santiago David Muñoz Olaya, Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya. En segundo lugar, la Procuraduría indagará sobre la presunta participación irregular de Muñoz Olaya en asuntos ajenos al ámbito de sus funciones y su posible incidencia en decisiones de alto nivel al interior de la entidad.

También se investigará un presunto tráfico de influencias por parte de la exfuncionaria en favor de familiares y allegados ante la Aerocivil, así como presuntas irregularidades en la celebración y posterior modificación de un contrato suscrito por la entidad. Según el documento, dicho contrato habría sido firmado en enero de 2026 por un valor aproximado de COP 400 millones y posteriormente adicionado hasta alcanzar una suma cercana a los COP 12.000 millones.

El ente de control indagará, además, presuntas irregularidades en la habilitación de días y horarios no laborables para adelantar actuaciones contractuales dentro de la Aerocivil, así como una presunta desatención al requerimiento formulado por la ministra de Transporte para que la entidad entregara información completa, íntegra, oportuna y en el formato solicitado para el análisis de su gestión contractual en materia de prestación de servicios.

Las denuncias de Angie Rodríguez

Las alertas sobre el manejo interno de la Aerocivil fueron hechas por la saliente directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, y por el representante a la Cámara Daniel Briceño. Rodríguez, quien hizo referencia a una supuesta “red de mujeres” con influencia en la Casa de Nariño, señaló a Muñoz como la “mujer poderosa de la Aerocivil”.

Por su parte, Briceño denunció una serie de “afortunadas coincidencias” en la vinculación de la joven y de su círculo familiar a la entidad, entre ellos su hermano, Santiago David Muñoz, y varios de sus primos.

La denuncia de Rodríguez apuntó específicamente a la presunta influencia que Muñoz habría ejercido en la toma de decisiones de alto nivel dentro de la Aerocivil, pese a ocupar un cargo de auxiliar, lo que implicaría el ejercicio de funciones que excederían las competencias propias de su empleo.

Frente a estos señalamientos, la Aeronáutica Civil aseguró que ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni frente a los organismos de control.

La respuesta de Gabriela Muñoz

Tras conocerse las denuncias, Gabriela Muñoz se pronunció a través de sus redes sociales para dar su versión sobre su ingreso a la Aerocivil y las funciones que desempeñó en la entidad. La exfuncionaria manifestó que entendía “que la vinculación de varias personas de una misma familia a una entidad pública puede generar inquietudes y una percepción de favoritismo”, por lo que, aseguró, “esas preguntas son legítimas y merecen respuestas claras, verificables y basadas en hechos”.

Sobre su ingreso y el de sus familiares a la entidad, Muñoz explicó: “Mi madre presentó nuestras hojas de vida ante el entonces director, con quien tenía una relación personal previa. Posteriormente, la Aerocivil, a través de las áreas competentes, revisó y evaluó nuestros perfiles y tomó las decisiones correspondientes”.

La exauxiliar sostuvo que no tuvo injerencia en esas decisiones: “Yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos. Tampoco solicité, recomendé, presioné o gestioné la vinculación de familiares, amigos o terceros”, pues, según explicó, “mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”.

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