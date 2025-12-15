Alias “Calvo” y alias “Hernando” fueron extraditados a Estados Unidos por tráfico de migrantes

Los hombres fueron capturados el 30 de noviembre de 2023 y fueron extraditados a Estados Unidos este 15 de diciembre por el delito de tráfico de migrantes. Foto: Archivo Particular

Dos hombres señalados de integrar una red criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes en el Caribe colombiano, fueron extraditados a Estados Unidos en una acción coordinada por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) e Interpol Colombia.

Se trata de Luis Enrique Linero Pinto, alias “Calvo”, y Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, alias “Hernando”, capturados el 30 de noviembre de 2023 en una operación conjunta entre la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia.

Según indicaron las autoridades, alias “Calvo” estaría encargado de abordar y sobornar a miembros de la Armada colombiana para obtener información que les facilitara el movimiento ilícito de las embarcaciones. Además, el hombre coordinaba “la salida de lanchas cargadas con migrantes irregulares desde San Andrés hacia Nicaragua”, país del que las personas saldrían hacia el norte del continente.

Por su lado, alias “Hernando”, sería el líder principal de la organización, desempeñando el rol de coordinador y guía, encargado de captar migrantes y ofrecerles rutas ilegales tanto por San Andrés Islas como por la selva del Darién, pasando por el país centroamericano, antes de viajar a Estados Unidos, según indicaron las autoridades.

La investigación en contra de los hombres inició tras la desaparición de un barco con 40 migrantes y dos capitanes el 21 de octubre de 2023 tras zarpar de la isla de San Andrés. Alias “Calvo” y alias “Hernando”, se convirtieron en los primeros ciudadanos colombianos en ser extraditados a los Estados Unidos por el delito de tráfico de migrantes.

