Alias “Don Berna”, jefe de La Terraza, se queda en Justicia y Paz

Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", jefe de la banda criminal La Terraza.

Los crímenes de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, seguirán siendo juzgados bajo la Ley de Justicia y Paz, creada en 2005 para investigar y otorgar sanciones moderadas a paramilitares, a cambio de revelar datos de la guerra en Colombia. La Fiscalía y representantes de víctimas buscaban su exclusión del sistema de justicia transicional, dado que desde agosto de 2021 no había entregado información alguna.

Don Berna fue guerrillero del EPL, miembro del Cartel de Medellín, luego fundador de los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), jefe paramilitar de bloques de las Auc como el Cacique Nutibara y, a la vez, máximo líder de bandas criminales como La Oficina de Envigado y La Terraza. A esta última se le atribuyen crímenes como el del humorista Jaime Garzón (1999) y el curtido defensor de derechos humanos Eduardo Umaña (1998). Desde 2006 está en Justicia y Paz.

Don Berna fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde un año después fue condenado a 31 años de prisión. Cargos relacionados con narcotráfico lo tienen tras las rejas, mientras entrega a cuentagotas detalles de su presencia criminal en el país. Sin embargo, las diligencias virtuales de las que Don Berna participaba quedaron suspendidas desde hace un año, lo cual resultó un agravio para las víctimas, que esperan conocer verdades de su propia voz.

Una magistrada del Tribunal Superior de Medellín realizó un examen de las excusas de Don Berna para no colaborar con la justicia en el último año. No encontró pistas de mala voluntad. Al contrario, entre las principales causas encontró que las prisiones donde ha estado el exjefe paramilitar han incurrido en falencias de comunicación, pues llegó a pasar meses sin ver a su abogado americano y los correos tardan hasta cuatro días en llegar. El efecto de esos quiebres de comunicación terminaba en que Don Berna no preparara lo que estaba por decir, lo cual afectaba su derecho a la defensa, dado que no podía improvisar sobre temas de tal magnitud para la investigación.

Por otro lado, desde junio de 2021, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Indiana (Estados Unidos). No obstante, ese cambio confluyó con dos situaciones denunciadas por la defensa de Don Berna. La primera, un declive en el estado de salud del criminal, quien ha asegurado no sentirse en condiciones físicas ni psicológicas para continuar con sus declaraciones. Asimismo, que en esa prisión está rodeado de internos que advierten sus llegadas a las salas especiales para atestiguar, ante lo cual su vida puede estar en riesgo. Por tanto, la magistratura concluyó que las fallas están justificadas y decidió no excluirlo de Justicia y Paz.

Diferente era la opinión de la Fiscalía, la cual el pasado 16 de mayo presentó su solicitud de exclusión ante el Tribunal. Aseguró que se trataba de una ausencia injustificada, que contraviene su condición como postulado y que no tenía otra salida que su exclusión del sistema de justicia transicional. Es investigado en expedientes que dejaron más de 1.000 víctimas, por los delitos de homicidio, desaparición, desplazamiento forzado y crímenes basados en género, entre otros.

Durante el proceso, los abogados nacionales e internacionales de Murillo dieron explicaciones sobre la ausencia. Explicaron que tiene un nuevo defensor en suelo norteamericano, experto en mociones, con quien espera obtener una rebaja de su pena de tres décadas por narcotráfico. Entretanto, reseñó la Fiscalía, Don Berna habría decidido no hablar mientras se resuelve esa petición. Asimismo, que a mediados de 2021 fue trasladado de una cárcel-hospital a un centro de reclusión en Indiana, donde no solo su salud ha desmejorado, sino estaría bajo amenaza por “sapo”.

El abogado Germán Romero, apoderado del caso Umaña Mendoza, también estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitaba la exclusión de Don Berna de Justicia y Paz. Señaló que, además de no presentarse desde hace un año, la información aportada durante más de una década es escasa. “La muerte de Umaña fue por orden de la banda La Terraza. Pero no se tiene información del organigrama del grupo y cómo habrían participado miembros del Ejército”, explicó el abogado Romero. Y agregó que Don Berna se ha escudado en supuestas reglas que no le permiten dar detalles de la guerra desde Estados Unidos.

No obstante, para el Tribunal, Don Berna tiene excusa y puede seguir, ojalá con mejores condiciones de salud y de comunicación, contando su verdad. Entre las voces que se oponían estaba la defensa judicial del humorista Jaime Garzón, quien también alegó que Don Berna poco había ayudado a esclarecer el crimen. Ahora, las partes tendrán un espacio para presentar sus recursos e intentar, como lo quiere la Fiscalía, que el exparamilitar quede excluido de Justicia y Paz y, así, perder beneficios tales como penas alternativas de prisión en Colombia. En Estados Unidos paga narcotráfico, pero la estela de muerte y paramilitarismo sigue pendiente aquí.

