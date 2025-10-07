Logo El Espectador
Alias Gabriela, implicada en asesinato de Miguel Uribe, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor

Se trata de Katerine Andrea Martínez, quien habría sido la encargada de entregar el arma al menor de edad que asesinó al senador y precandidato presidencial.

Redacción Judicial
07 de octubre de 2025 - 03:46 p. m.
Alias "Gabriela" fue capturada una semana después del atentado a Miguel Uribe Turbay en Florencia (Caquetá).
Foto: Archivo Particular
Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, una de las capturadas por el atentado que causó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue trasladada en horas de la mañana a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Alias Gabriela habría participado en el atentado sicarial perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Esta mujer fue detenida el 15 de junio en Florencia (Caquetá) por agentes del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Según la investigación, habría acompañado a alias El Costeño, señalado de planear el atentado, y habría sido la encargada de recoger y entregar el arma al menor de edad que disparó contra el senador.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de porte ilegal de armas, homicidio y utilización de menores para la comisión de delitos. Alias Gabriela no aceptó los cargos.

El ataque contra Miguel Uribe Turbay

El congresista y precandidato presidencial fue atacado durante un encuentro político y, posteriormente, trasladado a un centro asistencial cercano.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a la Fundación Santa Fe, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El senador recibió tres impactos de bala: uno en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla, y dos en la cabeza.

Pese a los cuidados recibidos, Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto. Desde el momento del atentado, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y captura de los responsables, entre ellos un menor de 15 años señalado de accionar la pistola Glock 9 milímetros con la que fue asesinado el precandidato presidencial.

Por el crimen de Miguel Uribe Turbay también fueron judicializados Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco o El Venezolano; Élder José Arteaga, alias El Costeño; William Fernando Cruz, alias El Hermano; Cristian Camilo González y Harold Barragán. El menor de 15 años, autor material del ataque, se declaró culpable y fue sancionado con siete años de ejercicios restaurativos.

