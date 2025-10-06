Contrato para reparación de helicópteros MI-17 están en riesgo, dice mindefensa

Helicópteros rusos MI-17 varados en la base de Tolemaida. Foto: Procuraduría

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que el contrato para la reparación de los helicópteros rusos MI-17, varados en la base militar de Tolemaida, está en riesgo. Según el jefe de la cartera, aunque algunas de las aeronaves fueron reparadas y puestas a trabajar en el primer semestre de este año, hay dudas sobre si los demás helicópteros serán arreglados.

El contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos, que llevan ya varios meses en tierra, fue entregado a la empresa Vertol System Company, por una cifra cercana a los USD 32.463.400. Los pronunciamientos del ministro Sánchez Suárez sobre los problemas de ese contrato se dio justo después de que la Procuraduría advirtiera graves retrasos en el cumplimiento.

Según la información recopilada por el Ministerio Público, el mantenimiento de los helicópteros tiene retrasos del 92% en avance físico. En su evaluación evidenciaron que no se proporcionó la entrega de componentes, los números de serie ni los certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves. Tampoco hay actas de las reuniones de seguimiento al contrato, solo listas de asistencia.

Por otro lado, la Procuraduría señaló que es insuficiente la acreditación para las reclamaciones de fuerza mayor, “falta de una matriz de riesgos detallada y medidas correctivas no probadas por la supervisión”, indicó el ente de control. Finalmente, agrega que, aunque se mencionan acciones sancionatorias, no hay anexos que evidencien el cumplimiento del debido proceso.

A renglón seguido, la Procuraduría le hizo siete requerimientos al Ministerio de Defensa, relacionados con el mantenimiento de los aeropuertos:

Copias de todas las comunicaciones formales al contratista y a la aseguradora sobre las acciones sancionatorias, junto con pruebas del debido proceso. Copias completas de todas las actas de reuniones, con anexos que detallen objetivos, debates, decisiones y compromisos. Un programa de ejecución sostenido, incluyendo la ruta crítica, los tiempos de revisión por aeronave/componente, y una matriz de riesgos y un plan de contingencia para garantizar la operabilidad mínima de la flota MI-17. Un inventario técnico de componentes y repuestos, junto con números de serie, certificados de aeronavegabilidad y reportes de verificación de la supervisión a medida que se produzcan las entregas. Documentación para todas las prórrogas y anticipos aprobados, incluyendo justificaciones, matrices de riesgos, medidas correctivas, órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago, análisis de riesgos y garantías requeridas. Integración de toda la documentación faltante en el expediente del contrato y provisión de un índice y enlace de acceso. Copias autenticadas de la póliza de seguro y todos los endosos, prueba de validez/suficiencia, pagos de primas y criterios internos para exigir garantías.

Ante ese pronunciamiento, el ministro Sánchez Suárez dijo que, en efecto, sí hay retrasos en la ejecución del contrato. “Si bien es cierto de los seis helicópteros, tres de ellos los colocaron a volar en el primer semestre, se evidencia claramente que en este momento la información que tenemos es que está en riesgo la ejecución del contrato”, dijo el alto funcionario.

Agregó que, lo más complejo de los incumplimientos de la empresa Vertol System Company es que en este momento las Fuerzas Militares no tienen las herramientas ni las capacidades suficientes para cubrir la falta de los helicópteros. “Lo más delicado es que no tengamos la capacidad para mover toda la logística que iba a mover estos helicópteros”, concluyó Sánchez Suárez.

