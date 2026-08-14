Alias Momo, presunto líder del Clan del Golfo, murió en operación militar en Antioquia

De acuerdo con el Ejército y con el presidente De la Espriella, en la operación también fue capturada alias Mónica, quien al parecer se encargaba de la logística del grupo armado. (Imagen de referencia) Foto: Ejército Nacional

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer un nuevo resultado operacional de las Fuerzas Militares, esta vez contra el Clan del Golfo. Según dijo el primer mandatario, este viernes 14 de agosto murió en combate alias Momo, uno de los líderes del grupo armado en Antioquia.

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Según detalló el Ejército, la operación fue adelantada por la Fuerza de Despliegue Rápido n.7, con apoyo de la Fuerza Aérea. La ofensiva fue contra la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo.

En la misma acción, dijeron, fue capturada alias Mónica, quien sería la encargada de toda la parte logística del grupo armado organizado. La operación se adelantó en la vereda El Tigre, del municipio de El Bagre, en Antioquia. Allí también fueron incautados tres fusiles, seis pistolas, 28 proveedores y más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres.

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Según las autoridades, “esta ofensiva permitió además el desmantelamiento de la central de comunicaciones de mencionado grupo armado, con la incautación de 14 radios de comunicaciones, cuatro equipos de telefonía celular, un computador portátil y un equipo detector de señales”.

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De acuerdo con el presidente De la Espriella, paralelamente se adelantó otra operación en la que fue capturado alias Chuzo, otro presunto líder del Clan del Golfo en la región. Según dijo el jefe de Estado, ese hombre pertenecía a la estructura Jorge Iván Arboleda y estaría implicado en “acciones terroristas contra la fuerza pública, confrontaciones con el Eln y dinamización de rentas criminales”.

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