Alias Risas, líder de las disidencias en Tolima, fue condenado a 20 años de cárcel

Se trata de Elian Llanos Mendoza, quien aceptó su responsabilidad en cinco homicidios. Foto: Fiscalía

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Elian Llanos Mendoza, alias Risas, uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc en Tolima, fue condenado a más de 20 años de cárcel por su responsabilidad en distintos crímenes. La pena fue impuesta luego de que llegara a un acuerdo con la Fiscalía, que determinó que varios de los crímenes fueron por el control territorial.

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Un juez de conocimiento lo condenó a 20 años y cuatro meses de prisión por aceptar su responsabilidad en la participación de cinco homicidios selectivos, ocurridos entre agosto de 2023 y octubre de 2024, en San Antonio y Chaparral (Tolima).

El hombre se aceptó los cargos por concierto para delinquir, homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido; de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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La investigación de la Fiscalía contó con con apoyo de la Sijin de Tolima y la Sexta Brigada del Ejército Nacional, quienes determinaron que a comienzos de agosto de 2023 se creó una comisión del frente Ismael Ruíz de las disidencias de las Farc en San Antonio, integrada por alias Gerónimo, líder principal; alias Zarco, segundo al mando; y ‘Risas’, tercer jefe; entre otros integrantes.

De acuerdo con las pesquisas, los asesinatos se materializaron por órdenes impartidas por los líderes criminales, con el objetivo de “ejercer control territorial y eliminar a supuestos integrantes de otras estructuras criminales que extorsionaban a la comunidad a nombre del frente Ismael Ruíz”, según dijo la Fiscalía.

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Asimismo, el ente investigador señaló que alias Risas “cumplía funciones relacionadas con la ejecución de homicidios, el transporte de armamento y actividades de inteligencia ilegal contra la fuerza pública y la población civil”. También, se le ordenó el pago de una multa de 1350 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), equivalentes a más de COP 2.000 millones.

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