Álvaro Hernán Prada, magistrado del CNE, denunció ataque de hombres armados en su contra

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, fue víctima de un ataque armado en Bogotá, según denunció. En los videos publicados por él mismo, se ve que un grupo de hombres armados impiden el paso de la camioneta en la que se desplazaba y atacan a un amigo de Prada, quien estaba con él.

De acuerdo con la publicación hecha por el magistrado en la red social X, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 22 de diciembre, cuando un amigo de Prada se bajaba de la camioneta del magistrado. En ese momento, dos vehículos les cerraron el paso.

Según se ve en los videos, cuatro hombres armados se bajaron de uno de los vehículos. Dos intentaron abrir las puertas de la camioneta de Prada y otros dos amenazaron a su acompañante, a quien le quitaron sus pertenencias. La camioneta del magistrado logró esquivar el vehículo que le cerraba el paso y huir del lugar.

De acuerdo con la publicación del magistrado, ese no fue el primer ni único ataque en su contra. "Dos camionetas con delincuentes embistieron mi vehículo. El conductor logró evadirlos. Minutos después, atracaron a Juan Felipe, un amigo que me acompañaba, apuntándolo con armas. Toda mi solidaridad con él. Este es uno más de varios episodios que me ha tocado denunciar", escribió en X.

Minutos después, atracaron a Juan Felipe, un amigo que me acompañaba, apuntándolo con armas. Toda mi solidaridad con él. Este es uno más de varios episodios que me ha tocado denunciar. pic.twitter.com/9E8f9xqtZh — Álvaro Hernán Prada (@ALVAROHPRADA) December 23, 2025

Tras la denuncia del hecho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó un comunicado de prensa en el cual rechazó lo ocurrido y expresó su solidaridad con su presidente. Además, resaltó que ese tipo de ataques “afectan la institucionalidad y la democracia”, por lo cual le pidieron a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes y tomar las medidas a las que haya lugar para garantizar la seguridad del magistrado Prada.

