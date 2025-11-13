Pacto Histórico presentó tutela contra el CNE para que decida sobre su personería Foto: Agencia EFE

Ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, tres líderes políticos del Pacto Histórico: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Alberto Benavides, presentaron una tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que en un término de 24 a 48 horas tome la decisión sobre la personería jurídica del movimiento.

A través de una medida provisional, los políticos buscan que el Tribunal le ordene al CNE que concluya los procesos sancionatorios o adopte una medida que permita continuar su trámite sin condicionar la fusión ni el reconocimiento de la personería jurídica del Pacto Histórico.

Asimismo, solicitan que, en la decisión de fondo, se levanten los condicionamientos impuestos; se inscriban sin restricciones los documentos constitutivos del movimiento; se habilite el registro de su plataforma de afiliados; y que la Registraduría permita la inscripción de candidaturas para las elecciones del 8 de marzo de 2026.

“Para los accionantes, la Resolución 09673 de 2025 que reconoció la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, dejó sin efectos jurídicos la existencia del nuevo movimiento hasta que se concluyan procesos administrativos sancionatorios internos. Esta medida proveniente también del CNE, paraliza la vida orgánica del Pacto Histórico, genera incertidumbre jurídica y suprime derechos fundamentales como la participación política, el debido proceso y la libertad de asociación”, señalan.

Para Corcho, Cepeda y Benavides, la intervención judicial es urgente porque sin esto se reduce la capacidad del movimiento. “El plazo para inscribir candidaturas ante la Registraduría Nacional vence el próximo 8 de diciembre, y la continuidad del condicionamiento impediría registrar las listas al Senado y la Cámara, así como la participación en la consulta presidencial interpartidista del Frente Amplio prevista para el mismo día de las elecciones al Congreso”, agregaron.

