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Angélica Verbel será la ministra de Defensa encargada durante ausencia de Pedro Sánchez

El presidente Gustavo Petro confirmó durante el consejo de ministros que firmará un decreto para designar a Angélica Verbel López como ministra de Defensa encargada, mientras Pedro Sánchez permanece ausente por motivos de salud.

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Redacción Judicial
15 de julio de 2026 - 02:45 a. m.
Angélica Verbel se desempeña como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa.
Angélica Verbel se desempeña como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa.
Foto: Archivo particular
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En el consejo de ministros realizado en la noche de este martes 14 de julio, el presidente Gustavo Petro confirmó que firmará un decreto para designar a Angélica Verbel López como ministra de Defensa encargada, mientras el actual jefe de la cartera, Pedro Sánchez, permanece ausente por motivos de salud.

Puntualmente, el jefe de Estado señaló: “La persona encargada de asumir el Ministerio de Defensa, puesto que el ministro Pedro Sánchez me ha dicho que será sometido a una operación, es Angélica Verbel. Debe ser invitada y hay que firmar el decreto ahora mismo”.

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Actualmente, Angélica Verbel López se desempeña como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa. Es abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Sinú, y es candidata a magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia.

El ministro de Defensa anunció su ausencia temporal el pasado 13 de julio a través de un video en el que explicó: “Este martes, 14 de julio, tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para regresar muy pronto a continuar sirviendo a nuestra amada Colombia con la misma entrega de siempre”.

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Asimismo, el ministro de Defensa señaló que “mientras tanto, los más de 423.000 hombres y mujeres que integran el sector Defensa continuarán cumpliendo su misión con total normalidad, compromiso y dedicación al servicio de todos los colombianos”.

Aunque fuentes de la cartera habían señalado a El Espectador que el viceministro Javier Andrés Baquero Maldonado asumiría el cargo durante la ausencia de Sánchez, el presidente confirmó este martes su decisión de designar a Verbel López como ministra de Defensa encargada.

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Por Redacción Judicial

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