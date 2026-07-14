Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca deja tres muertos

En la Plaza de Bolívar en Bogotá y de manera simultánea a nivel nacional fue presentada la nueva imagen de la Policía Nacional. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

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En la tarde de este 14 de julio, la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame (Arauca), fue atacada con artefactos explosivos. Según la información entregada por la Policía Nacional, el hecho deja, hasta el momento, dos patrulleros de la institución, uno de ellos identificado como Adrián Stiven Riascos Valencia, y una mujer que se encontraba cerca del lugar muertos.

La Policía informó que, de manera preliminar, el ataque también dejó nueve policías y un soldado profesional heridos, quienes reciben atención médica. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el atentado habría sido perpetrado con una volqueta cargada con explosivos, que fue activada junto a las instalaciones de la subestación de Policía.

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Fuentes de la Policía Nacional confirmaron a El Espectador que, aunque se han coordinado con las Fuerzas Militares para activar los protocolos operacionales, asegurar el área y fortalecer la capacidad institucional, los uniformados heridos aún no han podido ser evacuados debido a las condiciones climáticas.

Además, señalaron que la Institución dispuso de un equipo specializado de investigación y de inteligencia policial, para recopilar información que permita identificar y capturar a los responsables de este repudiable acto terrorista. Sin embargo, aún no han confirmado qué grupo armado estaría detrás del atentado.

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A través de un comunicado, la Policía Nacional expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró que desplegará todas sus capacidades institucionales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para capturar a los responsables del ataque.

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