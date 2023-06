Anulan imputación contra exconcejal Felipe Ríos por corrupción

La decisión es del Tribunal Superior de Bogotá, al argumentar que la Fiscalía no explicó las razones por las cuales el exconcejal es investigado. Foto: Archivo El Espectador y Archivo Particular

El Tribunal Superior de Bogotá anuló la imputación que había hecho la fiscal Angélica Monsalve, por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades contra el exconcejal de Bogotá Felipe Ríos, quien es investigado por un supuesto caso de corrupción que vincula un millonario contrato que se adjudicó en agosto de 2011 y relacionaba el recaudo de los pasajes de transporte público en la capital del país.

La principal razón de esta decisión, según explicó el Tribunal, tiene que ver con que la Fiscalía no explicó cuál fue la participación de Ríos Londoño como concejal en dicho proceso de contratación o si dio su aval para un tema específico, no solo del transporte masivo de la ciudad sino en lo relacionado con la adjudicación y suscripción del contrato. “Una afectación de esta índole resulta insubsanable y no es convalidable, en estas condiciones, por lo que, no queda solución distinta que la anulación del procedimiento”, dice la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

La decisión no afecta la imputación hecha por la Fiscalía por estos mismos hechos, en contra de los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla. “Toda vez que, a ellos sí se les comunicó por la Fiscalía los hechos referentes a la participación y las condiciones contractuales. De ahí que, sea necesario declarar la ruptura de la unidad procesal, para que la actuación en contra de estas personas siga su curso normal”, dice la decisión.

¿Qué dice la imputación?

La investigación en este caso se remonta a un convenio que tenía como objetivo realizar el diseño, suministro, implementación y mantenimiento del sistema de recaudo de información del servicio al usuario del transporte público de Bogotá, celebrado entre Transmilenio y Recaudo Bogotá, entidad de la que hacen parte los hermanos Javier y Carlos Ríos Velilla.

De acuerdo con el ente acusador, el exconcejal Felipe Ríos debía dejar claro que su parentesco (sobrino de los hermanos Ríos Velilla) en cuarto grado de consanguinidad no les permitía avanzar con el objeto de contrato ni tampoco postularse para la adjudicación del mismo. Por el contrario, la fiscal consignó que siguieron adelante con el trámite. “Ustedes por medio de la empresa Recaudo Bogotá S.A.S enviaron carta remisoria suscrita por la representante legal Nohora Patricia Acero en la cual señalaron que Recaudo Bogotá no estaba incurso en ninguna causal de inhabilidad establecidas en la ley”, dijo la fiscal en la audiencia.

