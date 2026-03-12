Aplazan audiencia de imputación contra Ricardo Roa por caso de topes de la campaña de Petro

La Fiscalía tiene abiertas dos investigaciones en contra de Roa: una por el delito de tráfico de influencias y otra por el de violación de topes electorales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la mañana de este jueves 12 de marzo se confirmó que fue aplazada la audiencia de imputación en contra de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, invetigado por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales. La decisión se confirmó a solo una hora de que iniciara la audiencia, que quedó reprogramada para el 8 de abril de 2025.

El caso está relacionado con la campaña Petro Presidente, del año 2022, de la cual Roa Barragán fue el gerente. La Fiscalía busca establecer si el hoy jefe de la estatal petrolera incurrió o no en presuntos malos manejos financieros en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Un caso por el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya se había pronunciado.

Fue esa instancia la que puso el tema sobre la mesa con una investigación administrativa en la que encontró que al equipo político del hoy jefe de Estado entró más dinero del permitido por la ley. Además, que la campaña no hizo reportes de una megaoperación de pagos a testigos electorales ni de donaciones por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de la Unión Sindical Obrera (USO).

El expediente del CNE detalla que Roa y otras personas de la campaña presidencial ocultaron el ingreso de COP 6.011 millones y que sus cuentas sobrepasaron los COP 5.355 millones. Ese copioso expediente, que tiene 314 páginas de conclusiones y más de ocho mil de pruebas en contra de Roa Barragán y de algunas de las personas que lo apoyaron en la gerencia, fue resuelto el 27 de noviembre de 2025.

Ese día, los magistrados del CNE, con una votación de seis contra tres, sancionaron a Roa Barragán con una multa de más de COP 6.000 millones y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica con una sanción de COP 600 millones adicionales por haberse volado los topes electorales. La Fiscalía le dio crédito a la investigación del CNE y retomó el caso hasta decidir imputar al hoy presidente de Ecopetrol por el delito de violación de topes electorales.

El caso está en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. Cuando se hizo el anuncio de la imputación, desde el ente investigador señalaron que no habrá solicitud de medida de aseguramiento. Sin embargo, los funcionarios del búnker no descartan una posible compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que investigue la posible participación del presidente Petro en el caso.

Esta segunda imputación de Roa Barragán se dio tras un solicitud de su defensa, liderada por el abogado Juan David León Quiroga, para tener más tiempo de preparar la diligencia. El jurista defiende también al presidente de Ecopetrol en el otro caso que se adelanta en su contra, por el cual le fue imputado el pasado 11 de marzo el delito de tráfico de influencias.

Ese otro expediente busca determinar si Roa Barragán habría usado su poder e influencia como presidente de Ecopetrol para direccionar un importante proyecto de la filial Hocol en La Guajira a una empresa relacionada con Juan Guillermo Mancera. Este hombre habría sido el intermediario para la compra, al parecer irregular, de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Roa, sin embargo ha negado su responsabilidad en ambos casos.

