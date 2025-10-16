Ariel Emilio Cortés se posesionó como nuevo director de Medicina Legal

Nuevo director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Foto: Fiscalía

El doctor Ariel Emilio Cortés Martínez se posesionó como nuevo director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El médico, con más de 25 años de experiencia profesional, llegó en reemplazo de Jorge Arturo Jiménez Pájaro, quien venía desempeñándose como director encargado.

La posesión se hizo en un acto público en Bogotá, liderado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Según manifestó el doctor Cortés Martínez, su compromiso es poner al instituto a la vanguardia de los más altos estándares técnicos, tecnológicos y científicos.

Durante el evento, la fiscal Camargo le dijo a Cortés que “es preciso fortalecer la capacidad institucional con la apropiación de técnicas avanzadas de análisis y herramientas tecnológicas idóneas para el abordaje de sus diferentes funciones, desde una perspectiva holística”.

Así mismo, sostuvo la jefa del ente investigador, que “es esencial optimizar el manejo de los recursos humanos, técnicos y financieros; de modo que el Instituto amplíe la capacidad instalada, adecue sus estructuras y distribuya equitativamente la carga laboral”.

Por su parte, el nuevo director de Medicina Legal expresó que el nuevo reto profesional será asumido con “el compromiso de velar con rigor y dedicación por el cumplimiento cabal de la misión que nos ha sido encomendada, servir como soporte científico y técnico a la administración de justicia, auxiliando a jueces, fiscales y demás organismos judiciales; siempre respaldado por el valioso equipo que me acompaña”.

De igual manera, durante el evento la fiscal Camargo y el director Cortés enfatizaron en la necesidad de estrechar el vínculo entre el Instituto y la Rama Judicial para dar respuestas más oportunas a las víctimas. “Me alegra mucho escuchar en las palabras del director que pone a las víctimas en el centro de las actividades del Instituto. Considero que ese es un muy buen punto de partida porque estamos y somos por y para ellas”, concluyó la fiscal general.

Jorge Arturo Jiménez Pájaro, quien estaba como director encargado, continuará en la entidad y se desempeñará como director de la Regional Bogotá.

¿Quién es el nuevo director de Medicina Legal?

De acuerdo con lo registrado en la hoja de vida de Cortés Martínez, es médico cirujano de la Universidad Nacional, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, magíster en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios de la Universidad Pompeu Fabra de España.

Tiene doctorado en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de España y cuenta con un fellowship en la Universidad de Surrey del Reino Unido.

Cuenta con 25 años de trayectoria profesional, en la que ha ejercido cargos directivos en hospitales y clínicas del país. También, ha sido consultor y asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Mundial y la Dirección de Sanidad Policial, entre otras.

