Armada confirmó la muerte de marino en formación que cayó al río Magdalena desde Buque Gloria

La Armada Nacional confirmó este lunes 1 de septiembre la muerte del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien perdió la vida tras caer al río Magdalena mientras participaba en actividades de alistamiento a bordo del Buque Escuela ARC Gloria, que se preparaba para su arribo al puerto de Barranquilla (Atlántico).

El hecho ocurrió el pasado 31 de agosto y de manera inmediata la institución activó los protocolos de seguridad, desplegando unidades de superficie, guardacostas y aeronaves en un amplio operativo de búsqueda y rescate que se extendió por varias horas en la zona.

Paralelamente, la Armada dispuso el traslado de una comisión para realizar la verificación preliminar y abrir la investigación que permitirá esclarecer las circunstancias del accidente en el buque insignia de la Fuerza Naval.

“Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento”, señaló la Armada en un comunicado, en el que también subrayó el compromiso del marino en formación con el servicio al país.

El Buque Escuela ARC Gloria, que arribó a Colombia tras un recorrido internacional, debía ser recibido en medio de actos solemnes y culturales en Barranquilla. Sin embargo, ante el trágico suceso la alcaldía municipal anunció la cancelación de todas las actividades previstas en el Gran Malecón para recibir al buque Gloria. La administración distrital explicó que la decisión se tomó como muestra de respeto hacia la familia del marino fallecido y hacia la institución naval.

