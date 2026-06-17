Armada incauta 5,4 toneladas de cocaína en operaciones simultáneas en el Caribe

En lo que va transcurrido de este año, la Fuerza Naval del Caribe ha incautado 7.4 toneladas de marihuana y 109 toneladas de Cocaína. Foto: Cortesía

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La Armada de Colombia, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos incautó un poco mas de 5 toneladas kilogramos de clorhidrato de cocaína en el mar Caribe. La operación, ejecutada en 120 horas, además del decomiso de la droga, logró la captura de siete personas.

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El capitán de fragata Nicolás Guzmán Salas, comandante de Guardacostas del Caribe, en entrevista con El Espectador, sostuvo que se ejecutaron dos operaciones simultáneas en el mar Caribe, dando como resultado la incautación de 5439 kilogramos de cocaína. “Las acciones se desarrollaron mediante la interdicción de dos embarcaciones tipo Go Fast en aguas jurisdiccionales”.

El primer operativo se efectuó en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde las autoridades interceptaron una embarcación tripulada por dos ciudadanos colombianos, con un cargamento de 1,3 toneladas del alcaloide.

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Posteriormente, una segunda unidad fue interceptada con un alijo superior a las 4 toneladas, tripulada por cuatro colombianos y un hondureño.

El éxito de estas acciones se fundamentó en la coordinación. Por parte de la Armada participaron la fragata ARC “Almirante Padilla”, la patrullera oceánica ARC “24 de Julio”, una aeronave tipo patrullero marítimo y Unidades de reacción rápida de Guardacostas.

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Sobre la integración de estos medios y el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos- - JIATFS , el capitán Guzmán Salas afirmó. “A través del trabajo de las operaciones conjuntas y la evolución que hemos tenido, hoy en día se permite que nos articulemos de esa manera; inclusive, que haya relevos de un avión a otro, permitiendo guiar a nuestras unidades de intercepción”.

El valor estimado del alijo incautado supera los 250 millones de dólares. Según el oficial, el objetivo es el debilitamiento financiero de las organizaciones delictivas:

“Estamos tratando de trabajar en el fortalecimiento de todas las unidades que tenemos desplegadas en cada una de las aguas jurisdiccionales, permitiendo fortalecer y blindar todo el gran Caribe colombiano”. Agrega que de esta manera se logra suprimir los delitos en el mar y cortar líneas de financiación que tienen las organizaciones delincuenciales.

El desempeño en estas operaciones en alta mar exige especialización técnica por parte del personal de la Armada de Colombia. La misión reportó 120 horas de labor continua en condiciones marítimas adversas, integrando el sistema de control y vigilancia con las unidades de reacción.

En lo que va transcurrido de este año, la Fuerza Naval del Caribe ha incautado 7.4 toneladas de marihuana y 109 toneladas de Cocaína.

Con relación al clorhidrato de cocaína 14.9 toneladas han sido decomisadas por unidades propias de Armada y 94.7 toneladas en operaciones con los países aliados, con información de inteligencia de la Fuerza Naval del Caribe.

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