Armada incautó importante cargamento de cocaína en Tumaco (Nariño) que salía por el Pacífico

Una importante incautación de droga se registró este 14 de febrero en el Pacífico colombiano. La Armada interceptó una embarcación a unas 135 millas náuticas de la costa de Tumaco (Nariño), que iba cargada con 23 toneladas de cocaína. La operación se desarrolló a partir de información de inteligencia naval, que adelantaba labores de control y seguridad en la zona.

Según la información entregada por la Armada, tres personas iban a bordo de la embarcación que, al parecer, viajaba hacia países de Centroamérica. Los uniformados de la Fuerza Naval del Pacífico y de la Estación de Guardacostas de Tumaco encontraron 90 bultos con paquetes sospechosos y obligaron a la embarcación a regresar hasta el malecón de Tumaco.

Al adelantar la respectiva inspección del cargamento, las autoridades marítimas y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía confirmaron que se trataba de 2.322 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Una cantidad de droga que corresponde a unos seis millones de dosis, según la información entregada por la Armada.

“Este resultado representa un duro golpe a las finanzas del crimen transnacional, pues se evitó el ingreso de más de USD 24 millones a las organizaciones narcotraficantes. Así mismo, la comercialización de cerca de seis millones de dosis de estupefacientes en mercados ilegales internacionales”, informaron desde la Fuerza Naval del Pacífico.

La operación hace parte del plan de interdicción de las Fuerzas Militares para controlar el tráfico de drogas desde Colombia hacia otros países. Un asunto que ha estado en el centro de los problemas del país por cuenta del aumento de las cantidades de cultivos de uso ilícito en el país, su control por parte de grupos al margen de la ley y la incidencia en la situación de seguridad.

Solo entre agosto de 2022 y junio de 2025, según cifras de las Fuerzas Militares, incautaron más de 2.126 toneladas de droga, ocultas en cargamentos de flores y condimentos, en submarinos saliendo por el Pacífico, almacenadas en acopios clandestinos de poblaciones fronterizas y camufladas hasta en cajas de empanadas congeladas en distintos sitios del país.

