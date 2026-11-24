El exministro del Interior Armando Benedetti tendrá que ir a juicio disciplinario en la Procuraduría por cometarios que hizo en su momento en contra de la exmagistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia. El ente de control formuló pliego de cargos en su contra y lo llamó para que respondiera por las presuntas faltas en las que incurrió al haber calificado de "loca demente" a la actual secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Según determinó el Ministerio Público, "con los medios de prueba incorporados legalmente a la actuación, se evidencia que, el entonces ministro del Interior desplegó el comportamiento de proferir expresiones injuriosas contra otro servidor público de manera consciente, voluntaria y con la intención de descreditar ante la sociedad a una funcionaria judicial, que estaba cumpliendo con su deber". Por eso, se lee en el documento, "esta instancia, de manera provisional, imputa la conducta reprochada a Armando Alberto Benedetti Villaneda a título de dolo, en tanto que le era exigible una conducta diferente, pues, pudo haberse pronunciado sobre la situación que estaba ocurriendo sin lesionar el buen nombre, la honra y la dignidad de la funcionaria judicial así como la credibilidad de las funciones de la rama judicial".

Publicidad

Para la Procuraduría, "la actuación que se esperaba de Benedetti Villaneda, al estar en desacuerdo con la actuación judicial, era que la controvierta dentro del proceso en ejercicio del derecho a la defensa; ahora, si era su voluntad, como en efecto lo fue, pronunciarse a través de una emisora, sobre el allanamiento, debió hacerlo dentro del marco de la ley, no expresando injurias".

La decisión de llamarlo a juicio la tomó la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público este martes 24 de noviembre. Los hechos por los que tendrá que responder el exministro Benedetti se dieron luego de que el 11 de noviembre de 2025, cuando, en medio de un procedimiento realizado en su residencia en Barranquilla, Benedetti concedió una entrevista telefónica a un medio de comunicación en la cual llamó a la togada de “loca demente”.

Durante esa conversación, cuestionó la actuación de Lombana, quien tenía a su cargo investigaciones en su contra por presuntos delitos relacionados con financiación irregular y tráfico de influencias, y puso en duda su competencia para adelantar el proceso, ya que desde 2023 Benedetti no es congresista.

En esa intervención, el ministro afirmó: “La señora magistrada Lombana está loca demente y es una delincuente al mandar a allanar hoy la casa mía (…) la Sala me ha dado la razón a mí, ella no tenía por qué hacerlo porque ella es una delincuente, ella ha investigado 50 familiares míos, es una loca demente”.

La Procuraduría analiza si las declaraciones de Benedetti constituyen una falta disciplinaria, particularmente por el uso de calificativos contra una magistrada. El foco está en determinar si vulneró principios que rigen la función pública, como el respeto a las instituciones y a otros servidores.

Dentro de las actuaciones, el ente de control ordenó escuchar el testimonio de Lombana y la magistrada responderá por escrito a un cuestionario previamente formulado. No obstante, también podrá solicitar que su declaración se realice de manera presencial, en una audiencia formal.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.