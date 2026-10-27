Asesinan en ataque sicarial a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

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El exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, fue asesinado en la tarde de este lunes, 26 de octubre, en el Anillo Vial Occidental de esa ciudad. La información preliminar señala que el ataque sicarial ocurrió cuando Castellanos se detuvo en una bomba de gasolina de camino a su casa.
La gobernación de Norte de Santander confirmó el hecho y lamentó el asesinato de Castellanos, quien también era precandidato a la Alcaldía de Cúcuta.
"Rechazamos y condenamos el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento. La violencia no puede seguir arrebatando vidas ni sembrando temor en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia", se lee en un comunicado y detallaron que están a la espera del reporte oficial de la Policía Metropolitana de Cúcuta sobre los hechos.
Según información de las autoridades, el exsecretario se movilizaba en una camioneta blindada, pero se baja del vehículo y una persona le dispara.
El recorrido de Castellanos en la política es de más de 21 años en implementación de estrategias de seguridad y convivencia ciudadana. Durante su carrera, el exsecretario de Gobierno también trabajó en departamentos como Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Arauca, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Guaviare y Córdoba.
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