Asesinan a Steven Portillo Gómez, abogado y defensor público en Caldas

Según se sabe hasta el momento, el crimen ocurrio en el sector de La Violeta, entre Manizales y Chinchiná. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un nuevo hecho de violencia en contra de un servidor público se registró en el país. Steven Portillo Gómez, abogado adscrito a la Defensoría del Pueblo, fue asesinado por sicarios en la ciudad de Manizales. El hecho ocurrió en la noche del domingo 7 de junio, en el sector de La Violeta. Según se sabe hasta el momento, el defensor público había recibido amenazas previamente.

La información entregada hasta ahora indica que el defensor público se encontraba cerca de la estación de servicio La Rosa, en inmediaciones de la antigua vía entre Manizales y Chinchiná. Dos hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El abogado de 30 años de edad falleció en el mismo lugar de los hechos.

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Tras conocerse la noticia del crimen, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento rechazando el asesinato de su servidor público, adscrito a la regional Caldas de la entidad. “No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y sus colegas”, señalaron.

Además, desde la entidad encabezada por Iris Marín le pidieron a las autoridades competentes avanzar con la investigación del caso para establecer si el asesinato del abogado Portillo Gómez está relacionado con su trabajo como defensor público e intentar dar con los responsables.

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“Agradecemos a la Fiscalía y a las autoridades judiciales el trabajo investigativo adelantado hasta el momento. Al mismo tiempo, hacemos un llamado urgente para que se priorice el esclarecimiento de este crimen y se avance con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables”, señalaron desde la entidad en su pronunciamiento.

El asesinato del abogado Portillo Gómez es el segundo contra un servidor público que se registra este puente festivo en el país. En la tarde del sábado 6 de junio también fue asesinada en Suárez (Cauca) Adriana Agredo, una lideresa que trabajaba como reguladora de tránsito contratada por la Alcaldía Municipal y que hacía parte de la Defensa Civil Colombiana.

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La mujer fue interceptada por hombres armados cuando cerca de su casa. Le dispararon en repetidas ocasiones y falleció por la gravedad de las heridas. Adriana Agredo también había recibido amenazas y el pasado mes de enero fue secuestrada por hombres armados que la tuvieron 19 días en cautiverio, hasta que por la presión de la comunidad se logró su liberación.

A estos crímenes se suma el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido sobre el mediodía del pasado sábado en la ciudad de Cúcuta. El comunicador, que durante más de 20 años recibió amenazas y estuvo exiliado en Chile, fue abordado por un sicario cuando llegaba a un almuerzo familiar. Recibió al menos nueve impactos de bala y falleció en el lugar de los hechos.

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