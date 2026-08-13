Asesinan a un guardia del Inpec cerca de la cárcel de Itagüí

El asesinato de Wilber Ferney Martínez Sana se da un par de días después del traslado de un centenar de privados de la libertad desde La Paz hacia otras cárceles del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un grave hecho de violencia contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Itagüí (Antioquia). El guardia Wilber Ferney Martínez Sana, que trabajaba en la cárcel La Paz, de esa ciudad, fue asesinado por dos hombres armados a pocos metros del centro penitenciario. Los presuntos responsables ya fueron capturados por la Policía.

Según la información entregada por las autoridades, el crimen ocurrió sobre las 6:10 de la mañana, en el barrio San Francisco, límites con el corregimiento de San Antonio de Prado. El guardia Martínez Sana iba hacia la cárcel La Paz, donde trabajaba, cuando fue abordado por dos hombres armados que le dispararon. El funcionario falleció en el lugar de los hechos.

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Tras cometer el crimen, los presuntos responsables abordaron un taxi para huir. Con la ayuda de las cámaras de seguridad del sector, las autoridades rastrearon la placa del vehículo y lo alcanzaron en el barrio Guayabal, de Medellín. Allí fueron capturadas las dos personas. También la Policía les incautó el vehículo y el arma con la que se habría cometido el crimen.

Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), rechazó el ataque por medio de una publicación en su cuenta de X. “Nuevamente, las balas criminales silencian la vida de un directivo sindical. Nuestro compañero Wilber Martínez fue víctima de la violencia a pocos metros de la cárcel de Itagüí. ¡Somos víctimas y seguimos sin garantías!”, expresó.

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El crimen del guardia Martínez Sana se da solo un par de días después del traslado por orden del presidente Abelardo de la Espriella de más de 100 reclusos de la cárcel La Paz hacia otros penales del país. Entre ellos, algunos jefes de bandas criminales que estuvieron sentados en la Mesa Metropolitana de Paz Urbana del Valle de Aburrá con el expresidente Gustavo Petro.

El Espectador supo en su momento por fuentes del Inpec que los reclusos que fueron trasladados son de “nivel 01”; es decir, reclusos calificados como del alto perfil o máxima peligrosidad. Entre ellos habría también personas vinculadas a la estructura conocida como “Oficina de Envigado”, que delinque en gran parte de la capital antioqueña.

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